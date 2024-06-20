Тарифи на електроенергію зросли: як можна вдома заощадити на світлі

Існує кілька способів, як зменшити витрати електроенергії за умови, що власники житла використовують кондиціонер і бойлер.

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Зі збільшенням тарифів на електроенергію в деяких українців постало питання, як можна заощадити на електриці. Дійсно, існує кілька методів, однак не варто розраховувати на значні результати. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Сім'я з трьох осіб зазвичай витрачає близько 200 кіловат-годин на місяць. Це викликає тривогу у зв'язку з нещодавнім підвищенням тарифів на електроенергію, адже платити доведеться більше.

Під час вибору бойлера важливо враховувати його об'єм, особливо для домогосподарств із 2-3 осіб. Для сім'ї такого розміру рекомендується вибирати бойлер об'ємом від 50 до 60 літрів. Також варто звернути увагу на клас енергоефективності пристрою: перевагу слід віддавати бойлерам із класом А/А+ або вище.

Щоб економно користуватися бойлером, слід враховувати кілька важливих аспектів:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;

за наявності такої розетки і двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна платити вдвічі дешевше;

вчасно чистити і видаляти накип усередині бойлера.

Рекомендується не вимикати бойлер на ніч, оскільки на його перезавантаження потрібно більше електроенергії, ніж на підтримання постійної температури води.

При виборі кондиціонера варто приділити увагу інверторним пристроям. Вони не відключаються повністю після досягнення заданої температури в приміщенні, а переходять у режим зниженої потужності.

Для досягнення прохолодної температури у квартирі під час використання кондиціонера експерти рекомендують тримати вікна та двері зачиненими. Також корисно встановити жалюзі та світловідбивну плівку на вікна, щоб посилити охолоджувальний ефект.

З метою підвищення енергоефективності та зниження рівня шуму експерти рекомендують використовувати функцію "Еко" на кондиціонерах вдень, а вночі переходити в режим "Сплячий". Таке регулювання не тільки допомагає знизити споживання електроенергії, а й мінімізує шум, що заважає спати.

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