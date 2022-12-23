Узвар: рецепт головного напою Різдва

Узвар є головним різдвяним напоєм.

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Узвар обов'язково подається на стіл, а також використовується для приготування куті. Готується узвар на основі сухофруктів із додаванням меду чи цукру. Після наполягання напій виходить неймовірно ароматним, смачним і, що найголовніше, корисним. Утім, підсолоджувати готовий напій зовсім необов'язково. Якщо ви використовуєте достатньо сухофруктів і додаєте груші, узвар вийде приємно кисло-солодким.

Інгредієнти:

3 л води

200 г сушених яблук

100 г сушених груш

100 г чорносливу

100 г кураги

100 г родзинок

150 г меду

Спосіб приготування:

Сухофрукти перебрати, замочити на 15-20 хвилин у холодній воді кожен вид окремо, після чого ретельно промити.

Підготовлені сухофрукти залити холодною водою, довести до кипіння та варити на середньому вогні 10 хвилин. Потім додати чорнослив і курагу та продовжувати варити ще протягом 10 хвилин. В останню чергу ввести родзинки та варити ще 10 хвилин.

Готовому узвару дати настоятися щонайменше 5-6 годин, відцідити, додати мед і перемішати до його розчинення.

Поради

Чим ширший асортимент сухофруктів, тим смачніший виходить узвар. Готуючи його, можна використовувати сушену айву та вишню, світлі й темні родзинки, в'ялену журавлину й інжир, сушені ягоди – шипшину, калину, малину, чорну смородину, чорницю.

Солодкість узвару регулюйте на свій смак, збільшуючи або зменшуючи норму меду або замінивши його цукром.

За бажання в напій можна додати трохи лимонної кислоти.

Якщо ви готуєте узвар із 1-2 видами сухофруктів, можете ароматизувати його цедрою лимона або апельсина, м'ятою, мелісою, паличкою кориці, парою зірочок бодяну або кількома бутонами гвоздики.

Нагадаємо покроковий рецепт класичної куті.