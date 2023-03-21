Стегнеця з картоплею: за рецептом відомого шефа

Проста страва від відомого англійського кулінара — майже нічого, окрім курки з картоплею

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Курячі стегна з картоплею за рецептом відомого британського шефа Джеймі Олівера — страва і начебто і звичайна, але все ж таки злегка оригінальна. У ньому є цікавий аромат та дуже цікавий присмак. А готується воно елементарно — ніякої "навороченої" високої кухні, в чому ми переконуємось завдяки Hochu.ua.

Курячі стегна з картоплею

Інгредієнти:

курячі стегна — 5;

картопля — 6

орегано — пучок;

помідори чері — 300 г

оливкова олія

винний оцет;

сіль перець

Попередньо відварюємо картоплю. Курячі стегна тим часом надрізаємо вздовж і перемішуємо в мисці з перцем, сіллю та оливковою олією. Обгортаємо їх на сковороді, повертаючи всіма сторонами протягом 10 хвилин.

Тепер готуємо соус. Розтираємо орегано у ступці із сіллю. Додаємо пару столових ложок оливкової олії, ложку оцту та перець. Викладаємо на деко відварену картоплю та обсмажені курячі стегна. Заливаємо соусом, відправляємо в духовку і запікаємо 40 хвилин.

Курячі стегна з картоплею від Джеймі Олівера — до ваших послуг!