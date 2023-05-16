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Їжа

Класичні ласощі. Рецепт торта "Чорний принц"

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Фото: Getty Images | Торт "Чорний принц"

Це шоколадний десерт, який підкорив багатьох ласунів своїм ніжним смаком.

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Смачний та дуже шоколадний. Торт "Чорний принц" – сподобається тим, хто любить шоколадні бісквіти. Його можна приготувати як з кремом, так і без. Торт вийде смачним у будь-якому випадку. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Чорний принц"

Інгредієнти:

Для тесту:

  • борошно пшеничне — 280 г;
  • кефір будь-якої жирності — 270 мл;
  • цукор — 270 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • какао-порошок — 40 г;
  • сода харчова — 20 г;
  • оцет столовий — 1 ст. л.;
  • олія рослинна — 100 мл.

Для крему:

  • сметана — 400 г;
  • цукрова пудра — 80 г;
  • шоколад молочний або чорний – 100 г.

Збийте яйця із цукром до білої піни. Додайте кефір та олію. Перемішайте. Додайте борошно і какао-порошок, знову перемішайте. Влийте оцет і додайте соду. Знову перемішайте. Вилийте тісто у форму і випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин.

Ви можете подавати торт, прикрасивши розтопленим шоколадом, а можете приготувати до нього простий сметанний крем. Змішайте сметану та цукрову пудру. А потім додайте розтоплений шоколад і добре перемішайте.

Також можна приготувати смачні булочки з повидлом.