Класичні ласощі. Рецепт торта "Чорний принц"

Це шоколадний десерт, який підкорив багатьох ласунів своїм ніжним смаком.

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Смачний та дуже шоколадний. Торт "Чорний принц" – сподобається тим, хто любить шоколадні бісквіти. Його можна приготувати як з кремом, так і без. Торт вийде смачним у будь-якому випадку. Фокус розкаже, як його приготувати.

Торт "Чорний принц"

Інгредієнти:

Для тесту:

борошно пшеничне — 280 г;

кефір будь-якої жирності — 270 мл;

цукор — 270 г;

яйця — 2 шт.;

какао-порошок — 40 г;

сода харчова — 20 г;

оцет столовий — 1 ст. л.;

олія рослинна — 100 мл.

Для крему:

сметана — 400 г;

цукрова пудра — 80 г;

шоколад молочний або чорний – 100 г.

Збийте яйця із цукром до білої піни. Додайте кефір та олію. Перемішайте. Додайте борошно і какао-порошок, знову перемішайте. Влийте оцет і додайте соду. Знову перемішайте. Вилийте тісто у форму і випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин.

Ви можете подавати торт, прикрасивши розтопленим шоколадом, а можете приготувати до нього простий сметанний крем. Змішайте сметану та цукрову пудру. А потім додайте розтоплений шоколад і добре перемішайте.

Також можна приготувати смачні булочки з повидлом.