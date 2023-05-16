Класичні ласощі. Рецепт торта "Чорний принц"
Це шоколадний десерт, який підкорив багатьох ласунів своїм ніжним смаком.
Смачний та дуже шоколадний. Торт "Чорний принц" – сподобається тим, хто любить шоколадні бісквіти. Його можна приготувати як з кремом, так і без. Торт вийде смачним у будь-якому випадку. Фокус розкаже, як його приготувати.
Торт "Чорний принц"
Інгредієнти:
Для тесту:
- борошно пшеничне — 280 г;
- кефір будь-якої жирності — 270 мл;
- цукор — 270 г;
- яйця — 2 шт.;
- какао-порошок — 40 г;
- сода харчова — 20 г;
- оцет столовий — 1 ст. л.;
- олія рослинна — 100 мл.
Для крему:
- сметана — 400 г;
- цукрова пудра — 80 г;
- шоколад молочний або чорний – 100 г.
Збийте яйця із цукром до білої піни. Додайте кефір та олію. Перемішайте. Додайте борошно і какао-порошок, знову перемішайте. Влийте оцет і додайте соду. Знову перемішайте. Вилийте тісто у форму і випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів протягом 30 хвилин.
Ви можете подавати торт, прикрасивши розтопленим шоколадом, а можете приготувати до нього простий сметанний крем. Змішайте сметану та цукрову пудру. А потім додайте розтоплений шоколад і добре перемішайте.
Також можна приготувати смачні булочки з повидлом.