Ароматна і корисна зелень: як зберегти її свіжою

Досвідчені господарки знають, що є кілька способів зберегти зелень, щоб вона була свіжою та ароматною протягом тижня, місяця і навіть року.

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Будь-яка зелень — кріп, петрушка, базилік та інші пряні трави — містить гарну порцію вітамінів та мінералів. Це і вітаміни А, В, С, К, РР, D, E, і кальцій, калій, залізо, фосфор, йод. Тобто все те, що точно зміцнить наш імунітет, підвищить захисні сили організму та підтримає красу — покращить стан шкіри, волосся та нігтів.

Однак усі ми знаємо, наскільки швидко псується зелень навіть у холодильнику — трави стають в'ялими і неапетитними, причому не лише на вигляд. Проте є кілька способів зберігати зелень, щоб вона була свіжою та ароматною протягом тижня, місяця і навіть року, про що ми дізналися на сайті lifehack.co.

В ємності з водою

Термін зберігання — до місяця.

Ретельно помийте та переберіть зелень, аби почистити її від корінців та зів'ялих листочків. Потім дійте так само, як із букетом квітів: зберіть зелень у пучок, підріжте кінчики стебел і поставте в склянку з водою.

Води має бути небагато, інакше нижнє листя може почати гнити. Поставте букет у холодильник. Можна загорнути листочки в поліетиленовий пакет.

У банці

Термін зберігання — кілька тижнів.

Мити зелень не треба: важливо, щоб вона була суха. Приберіть зіпсовані листочки та корінці, якщо вони є. Покладіть пучок у чисту суху банку стеблами догори і щільно закрийте кришкою. Зберігайте в холодильнику.

У вологому рушнику

Термін зберігання — кілька тижнів.

Промийте і переберіть зелень, приберіть зів'ялі листочки. Загорніть у вологий тканинний або паперовий рушник. Сильно скручувати не потрібно, щоб не пом'яти гілочки.

Цей спосіб особливо добре підходить для м'яти та зеленої цибулі.

У контейнері

Термін зберігання — один-два тижні.

Цей спосіб найкраще підходить для листового салату. Ретельно промийте та просушіть зелень. Важливо повністю прибрати вологу. Зручно використовувати спеціальну сушарку-центрифугу. Потім можна промокнути листя чистим рушником.

Візьміть плоский контейнер і покладіть на дно паперову або тканинну серветку. Потім шар зелені, ще одну серветку, і знову зелень. Щільно закрийте контейнер і зберігайте в холодильнику.

Із сіллю

Термін зберігання — кілька місяців.

Зелень потрібно ретельно вимити і висушити. Потім дрібно нарізати і змішати з сіллю в пропорції 3:1, тобто на 300 грамів зелені потрібно взяти 100 грамів солі. Щільно укладіть солону зелень у банку.

У морозилці

Термін зберігання — до одного року.

Існують два способи:

перший — просто заморозити зелень. Для цього її потрібно помити, ретельно висушити і дрібно нарізати. Знову злегка підсушити, щоб зелень не змерзлася в грудку. Покласти в зіп-пакет для морозилки або герметичний контейнер. Підійде, наприклад, пластикова пляшка від молока з широким горлом. Правильно заморожена зелень буде сухою і розсипчастою;

другий — зберігати зелень у морозилці, або зробити зелений лід. Зелень потрібно вимити, обсушити, дрібно нарізати, розкласти по формах для льоду і залити водою. Коли лід застигне, можна перекласти кубики в пакет або контейнер. Зелений лід зручно додавати в супи, рагу та інші тушковані страви.

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