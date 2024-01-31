Дивляться на ситуацію на фронті і хочуть розірвати Україну: аналітик про заяви ультраправих у ЄС

Зазіхання на території України залежать від того, наскільки уряди держав ЄС розуміють всю небезпеку від Росії і наскільки з нею пов'язані їхні лідери. Німеччина чітко підтримує Україну, а Румунія чи навіть Польща дивляться, чи вистоїть Україна проти РФ, зазначає аналітик Валерій Клочок.

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Для ЄС, Угорщини, Румунії й навіть Польщі сьогодні важливо зрозуміти, яку вигоду вони отримають у війні Росії проти України. Це звичайний цинічний державний інтерес, який грунтується на варіанти чи вистоїть Україна, чи ні. Про це в інтерв'ю Фокусу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, всі прояви територіальних претензій в тому числі з'являються на тлі подій на фронті. Коли не має великих успіхів і коли не видно перемоги "вже завтра", то різні політичні сили в сусідів будуть намагатись рвати Україну на шматки та вимагати кожен своє.

"Але вони поспішають з подібними висновками й все насправді залежить від розуміння влади таких країн небезпеки з боку РФ, — акцентує експерт. — Наприклад, Шольц у Німеччині змінив свою риторику щодо Росії відразу після широкомасштабного вторгнення".

Німеччина зараз розуміє всю небезпеку від росіян і Шольц заявляє, що треба всіма способами боронити Україну і відстоювати демократію у ЄС, каже аналітик. Проте у Європі не всі такі одностайні й мають таку тверджу позицію.

"Якщо говорити про того самого Орбана в Румунії, то історія його відносин з Путіним дуже давня, — зазначає Клочок. — Прихід до влади Орбана, за данними місцевих ЗМІ, відбувся саме за підтримки Кремля. Багато відомих російських бізнесменів фінансували його кампанію".

Валерій Клочок стверджує, що навіть на сьогодні російські гроші впливають на європейську політику, бо там залишилось багато представників у владі чи ЗМІ, які мають стосунки з РФ. Наприклад виходять статті про потужність російського ВПК, хоча всі знають, що армія РФ зараз активно використовує гармати 1946 року випуску.

Повна розмова з Валерієм Клочком незабаром з'явиться на YouТube-каналі Фокусу.

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