Росія тягне Україну до мирних переговорів: експерти пояснюють, в чому тут пастка (відео)

Оборонна стратегія України зараз трансформується саме для того, щоб мати перевагу на полі бою у 2024 році. Тоді саме з перевагою можливо вже думати про переговори, вважають політологи.

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Всі звинувачення РФ в бік України, що Київ не готовий для переговорів є суто Кремлівським наративом. Насправді Росія хоче підморозити війну, адже повноцінно не може контролювати жодну з окупованих областей України, які РФ внесла як свої території в російську Конституцію. Про це в інтерв'ю Фокусу завили голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко та кандидат політичних наук, керівник Асоціації малих громад Олексій Буряченко.

Саме тому, на думку Чаленка, у разі перемовин з РФ все завершиться ситуативною паузою до моменту, поки армія РФ накопичить сили для продовження війни. Якщо Україна погодиться на подібні переговори, то їй треба заходити з позиції дипломатичної сили та з точки зору ситуації на полі бою.

"Можу дати прогноз, що до квітня 2024 року зі Штатів ми отримаємо позитивну новину про погодження пакета військової підтримки, — зазначає Чаленко. — Тому ми маємо зайти з позиції сили, а не з позиції капітулянтів, як цього хоче Росія".

Олексій Буряченко вважає, що конфігурація вигідного для України миру ще не склалась. Зі свого боку окупанти через всі ЗМІ та навіть українських "експертів" намагаються просувати свій наратив на переговори, щоб утримати захоплені території.

"Якщо ви бачите на телеекранах чи в інтернеті так званих лідерів думок, які натякають на необхідність термінових переговорів, то треба задуматись, на чий млин вони ллють воду, — акцентує Буряченко. — Особисто я бачив у медійному просторі щонайменше п'ять експертів, чия думка синхронізована з наративами Кремля на цю тему".

Олексій Буряченко зазначає, що оборонна стратегія України зараз трансформується саме для того, щоб мати перевагу на полі бою у 2024 році й вже з перевагою, можливо, вже думати про переговори. Наприклад, зараз робиться акцент на фортифікаційних спорудах, на збільшенні ВПК в чотири рази разом з країнами ЄС та перехід на технологічну війну, що дозволить значно зменшити кількість страт в лавах ЗСУ.

Своєю чергою Ігор Чаленко зауважує на небезпечній тенденції, коли Китай і навіть деякі представники ЄС намагаються відділити питання звільнення Донбасу від Криму. На його думку, таким чином хочуть "затерти" відповідальність Росії, як ініціатора агресії, а звалити все на питання Мінських угод.

На думку Олексія Буряченка, Китай не буде робити різких рухів, а виступатиме "за все добре проти всього поганого" і продовжуватиме отримувати дешеві енергоносії з РФ. Китаю вигідно, щоб Росія була слабкою і їхні феодальні відносини, тобто залежність від Пекіна Москви, залишалась.

Раніше повідомлялося, що заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про готовність до мирної угоди нічого не варта, попереджає аналітик Олексій Копитько. Усе це ми вже могли спостерігати на прикладі горезвісного Мінська-2.