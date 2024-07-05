Втома, новини та страх "ядерки": до 50% європейців не вірять у перемогу України, як змінити ситуацію

До 50% європейців вважають, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну завершиться мирним врегулюванням. Фокус з'ясував, як подібні настрої заважають Києву і чи може українське МЗС вплинути на громадську думку ЄС.

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Європейці скептично ставляться до того, що Україна переможе в повномасштабній війні. Нещодавнє опитування ECFR, проведене в 15 країнах ЄС, показало, що від 30% до 50% європейців вважають, що все завершиться мирним врегулюванням.

Серед країн ЄС, які більше за інших вірять у перемогу України — естонці (38% опитаних), а в перемогу РФ — греки (31% опитаних).

Водночас в Україні, згідно із соцопитуванням, 58% респондентів вірять у перемогу України, а 30% — у дипломатію з РФ. Близько третини українців упевнені, що війна закінчиться протягом найближчого року.

Варто зазначити, що більшість європейців, за винятком поляків, естонців і шведів, виступають проти збільшення витрат на оборону України. Але, як і раніше, підтримують, загалом, необхідність відправки зброї та технічної допомоги. За винятком Болгарії, Греції та Італії. У цих країнах більшість не підтримують це питання.

"Українці хочуть зброї, щоб перемогти, тоді як більшість європейців відправляють зброю, сподіваючись, що це допоможе привести до прийнятного остаточного врегулювання. Цей поділ також відображається в громадській думці щодо ідеї вступу України до ЄС і НАТО. Громадяни України, схоже, вважають членство в обох організаціях визнанням хоробрості їхньої боротьби. Тим часом у західних столицях питання про членство, як правило, обговорюється як частина можливої компромісної угоди з Росією", — повідомляють автори опитування.

РФ формує громадську думку ЄС

За словами політичного експерта Олега Постернака, результати опитування свідчать, що європейські уряди стикатимуться з перешкодами на шляху продовження фінансової та військової підтримки України.

"Усе це — результат медійної картини. Плюс історичні та економічні зв'язки країн ЄС із РФ. У тій же Греції був лівий рух, коріння якого виходило з Москви. У Москви величезна інформаційна стратегія, у них у ЄС працюють аналітичні центри, є агенти впливу в уряді, у медіа, у соцмережах, включно з ботофермами. Вони ведуть масштабні проєкти в плані впровадження потрібних наративів. Україна, зі свого боку, як і раніше, не може протиставити щось схоже через брак ресурсів. Ми давно могли б задіяти біженців у ЄС, які досить пасивно представляють нашу позицію. Плюс працювати з політичним сектором, особливо правого спрямування. З прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном стосунки зрушили з мертвої точки, і то добре", — міркує в бесіді з Фокусом експерт.

Опитування ECFR показало, що від 30% до 50% європейців вважають, що війна в Україні завершиться мирним врегулюванням.

Постернак додає, що робота з формування потрібної для України громадської думки в ЄС має бути системною. Сьогодні середньостатистичний європеєць, як і раніше, вважає, що Україна — далека країна, що десятиліттями перебуває під впливом РФ, війна в якій загрожує енергетичній безпеці Європи. Крім того, чим довше тривають бойові дії, тим сильніший страх перед перспективою ядерної ескалації. А тому європейці схильні обирати мирне врегулювання як найоптимальніший шлях відновлення свого повсякдення.

"Змінити громадську думку різко і швидко неможливо. Для порівняння, коли була війна в Грузії 2008 року, як українці реагували на ці події? Здебільшого безініціативно і байдуже. Їх це не цікавило. І європейці живуть так само. До того ж багато хто скаржиться на перегрів і втому від новинного штурму. І відмовляються від політичних новин. Це створює ґрунт для конспірологічних теорій", — продовжує експерт.

Україні потрібне лобі, як в Ізраїлю

Що могло б зробити МЗС України, щоб вплинути на громадську думку європейців, щодо війни в Україні? Експерт вважає, що активніше взаємодіяти з українськими мігрантами, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися в країнах ЄС.

"Нам потрібно створювати українські просвітницькі освітні структури. Такі, як ідея з українськими школами, яку озвучив Орбан. Крім того — налагоджувати зв'язки на рівні земляцтв, лобістських груп у парламенті, муніципалітетів, де живуть переселенці з України. Потрібно вибудувати систему так, як робили ізраїльтяни. В Ізраїлю в США найпотужніше лобі. І щойно хтось скаже, що Єрусалим — не столиця Ізраїлю, і потрібно припинити їм допомагати, одразу вмикається потужна підтримка американців. Ми повинні вибудовувати таку саму систему, але на це можуть піти роки", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав, що майбутній саміт НАТО у Вашингтоні не обіцяє Україні особливих перспектив членства в Альянсі через проблеми з корупцією.

Також Фокус зазначав, що поляки висувають нові претензії до українських біженців - серед іншого, відсутність подяки за допомогу, а також радянський менталітет.