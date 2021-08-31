Таємниця смерті принцеси Діани. Що спровокувало ДТП і як невидима травма стала вироком

31 серпня 1997 року сталася ДТП, яка потрясла весь світ — у паризькому тунелі Pont de l'Alma автомобіль Mercedes Benz, в якому сиділа принцеса Діана, на великій швидкості врізався в бетонну опору. Через дві години матері спадкоємців британського престолу не стало.

Навіть через чверть століття спливають все нові дані, що проливають світло на трагедію, яка сталася в останній день літа 24 роки тому. Фокус зібрав найнесподіваніші факти про смерть принцеси Діани — однієї з найбільших жінок свого часу.

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Останні години життя принцеси Діани зняті на плівку

Останні години життя принцеси Діани і її бойфренда, сина єгипетського мільярдера Доді аль-Файєда, збереглися на відеозаписі. У мережі можна знайти записи камер відеоспостереження готелю Ritz у Парижі, де, серед іншого, видно, як Діана та Доді в суботу, 30 серпня, заходять в готель, як після опівночі вони стоять в коридорі та чоловік обіймає принцесу.

Саме 30 серпня пара прибула в Париж після 10-денного відпочинку на Французькій Рив'єрі, де папараці невпинно стежили за Діаною і її супутником. Вони зупинилися в готелі Ritz, яким володів батько Доді, єгипетський бізнесмен Мохаммед аль-Файєд. Він же — господар універмагу Harrods у Лондоні.

[ + – ] Діана та Доді аль-Файєд відпочинку — незадовго до загибелі Фото: Getty Images

У неділю, через кілька хвилин після півночі, Діана й аль-Файєд вийшли з готелю і сіли в Mercedes Benz, який чекав їх, збираючись, найімовірніше, в приватний паризький маєток Доді. Біля готелю їх, незважаючи на пізню годину, оточила юрба роззяв і фотографів-папараці.

[ + – ] На кадри потрапив момент, коли Діана і її друг покидають готель незадовго до аварії

Принцеса Діана, яка з моменту заручин із принцом Чарльзом страждала від настирливої уваги мисливців за ексклюзивними знімками, після розлучення зі спадкоємцем престолу стала ще більш ласим об'єктом для папараці — а тим паче, коли в ЗМІ потрапили чутки про її роман із багатим спадкоємцем з Єгипту.

У ту злощасну ніч, незважаючи на заявлене обмеження швидкості 30 миль на годину (48 км), водій принцеси Анрі Поль вів авто до входу в автомобільний тунель на мосту Pont de l'Alma в Парижі зі швидкістю приблизно 70 миль на годину (112 км). За наявними даними, Поль не впорався з керуванням і врізався в стовп посеред тунелю.

[ + – ] Евакуація того, що залишилося від автомобіля принцеси Діани, з місця ДТП Фото: Getty Images

Анрі Поль і Доді аль-Файєд були оголошені мертвими на місці події, а Діану, ще живу, доставили в лікарню Піті-Сальпетрієр. У ранніх повідомленнях говорилося, що в неї діагностували струс мозку, перелом руки і поріз стегна, а також важкі травми грудної клітини.

Письменниця Тіна Браун у біографічній книзі "Хроніки Діани" описує сцену ДТП. За словами лікаря Фредеріка Майлеза, лікаря швидкої допомоги, який проїжджав через тунель під час зіткнення, Діана прокинулася після удару від болю через внутрішні травми. "Вона весь час говорила, як їй боляче", — згадував Майлез у розмові з Браун.

[ + – ] Офіційна реконструкція моменту ДТП

Сержант Ксав'є Гурмелон, який очолював групу реагування в Парижі, розповів The Independent, що останніми словами Діани були: "Боже мій, що сталося?".

"Вона повернула голову і побачила неживого Доді прямо перед собою, потім знову повернула голову вперед, туди, де корчився охоронець і лежав мертвий Анрі Поль. Вона розхвилювалася, потім опустила голову і закрила очі", — пише Браун.

Протягом двох годин лікарі безуспішно намагалися змусити серце Діани, зміщене вправо через перелом, знову битися нормально, проте вона померла від внутрішньої кровотечі, не отямившись, о 04:53 — 31 серпня 1997 року.

Смерть Діани: що насправді вбило народну принцесу

Незважаючи на очевидні важкі поранення, отримані в ДТП, смерть принцеси Діани могла настати від куди менш серйозної, але більш підступної травми. У 2019 році доктор Річард Шеперд, провідний британський судово-медичний патологоанатом, дійшов висновку, що Діана померла від крихітного розриву у вені її легені.

"Її конкретна травма настільки рідкісна, що, ймовірно, за всю кар'єру мені не траплялося іншого такого випадку", — написав Шеперд у своїй книзі "Неприродні причини".

На його думку, якби Діана була пристебнута ременем безпеки, вона б вижила.

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"Якби її утримував ремінь, вона, ймовірно, з'явилася б на публіці через два дні із синцем під оком, можливо, трохи задихалася через зламані ребра і зі зламаною рукою в гіпсі", — припустив Шеперд.

Єдиним уцілілим у катастрофі був британський охоронець Діани Тревор Ріс-Джонс. Він якраз був пристебнутий ременем безпеки.

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Діана була вагітна?

Через два десятиліття після аварії більшість досі впевнені, що вона не була випадковістю, а теорії змови навколо смерті Діани продовжують розбурхувати уми. Однак у поліції своя інформація щодо цього. Достеменно відомо, що Анрі Поль, який виконував обов'язки глави служби безпеки готелю Ritz і ліцензований водій, перед аварією вживав алкоголь. Згідно із заявою французької влади, зробленою у понеділок після аварії, рівень вмісту алкоголю в крові Пола перевищив встановлену законом межу.

Однак Мохаммед аль-Файєд, батько загиблого бойфренда принцеси, вважав, що його сина та Діану вбили, оскільки остання була вагітна від Доді, а королівська сім'я не могла такого допустити. Однак пізніше версію про вагітність спростувала судово-медична експертиза.

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Записка принцеси Діани: "X планує аварію"

Згідно ще з однією теорією, принцеса боялася подібного результату, будучи впевненою, що з нею захочуть розправитися. У 2003 році її колишній дворецький опублікував записку, яку вона написала незабаром після розлучення з Чарльзом у 1996 році:

"Сьогодні в жовтні я сиджу тут за своїм столом і дуже хочу, щоб хто-небудь обійняв мене і підтримав мене, щоб я була сильною і тримала голову високо. Цей період у моєму житті є найнебезпечнішим. X планує аварію з моєю машиною, відмову гальм і серйозну травму голови, щоб звільнити Чарльзу шлях до одруження".

За смерть Діани папараці заплатили… по 1 євро

У 2004 році столична поліція Великобританії почала розслідування чуток, які поширилися довкола аварії. Результати операції "Педжет" були оприлюднені в 2006 році. Правоохоронці не знайшли нічого, що підтверджує слова Мохаммеда Аль-Файєда про змову, як і побоювання Діани про замах на неї. Усі зійшлися на тому, що причиною стало ДТП, яку ніхто і ніяк не планував.

Багато в тому, що трапилося, звинувачують не стільки п'яного водія, скільки папараці, які переслідували автомобіль з принцесою.

За словами Стефана Дармона, мотоцикліста одного з папараці, який в ту ніч гнався за Mercedes, присутні на місці події фотографи ніяк не допомогли постраждалим пасажирам автомобіля. Замість цього вони активно знімали місце трагедії.

"Я навіть не бачив машину, тому що світло спалахів було таким яскравим. Воно було безперервним", — сказав Дармон The Guardian у 2008 році.

Відразу після аварії сім французьких фотографів були арештовані та допитані поліцією. За даними New York Times, звинувачення в ненавмисному вбивстві були пред'явлені дев'яти фотографам, які слідували за автомобілем і сфотографували його після краху, але їх виправдали. Однак троє папараці були визнані винними в посяганні на приватне життя та оштрафовані на символічне 1 євро.

Принц Вільям і принц Гаррі: життя після загибелі матері

Коли загинула Діана, її сини, 15-річний Вільям і 12-річний Гаррі, відпочивали в літній резиденції своєї бабусі-королеви в Балморалі (Шотландія). Смерть матері стала для них потрясінням. За словами принца Вільяма, королева Єлизавета II відгородила своїх онуків від медійного ажіотажу, який послідував за цим. Брати тільки нещодавно почали розповідати про те, як ця руйнівна втрата на них вплинула.

"У той час не було смартфонів або чогось подібного, тому ви не могли отримувати новини щохвилини — мабуть, на щастя. У нас була можливість усамітнитися, щоб оплакати втрату, зібратися з думками і просто побути подалі від усіх. Ми не підозрювали, що реакція на смерть мами буде такою масштабною", — зізнався принц Вільям у документальному фільмі BBC 2017 року.

У ще одному документальному проєкті під назвою "Я, якого ти не бачиш", молодший син принцеси Діани, принц Гаррі, розповів про гнів, який він відчував з приводу наслідків смерті матері.

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"Я був такий злий на те, що з нею сталося, і на той факт, що правосуддя не було взагалі. З цього нічого не вийшло. Ті ж люди, які гналися за нею в тунелі, фотографували її вмираючу на задньому сидінні", — сказав син покійної Діани.

[ + – ] Принцеса Діана із синами Гаррі та Вільямом Фото: Getty Images [ + – ] Дорослі принци відкривають пам'ятник своєї матері на день її 60-річчя Фото: Getty Images

Брат принцеси, лорд Спенсер, прямим текстом звинуватив ЗМІ в катастрофі та назвав сестру "найбільш переслідуваною людиною сучасності".

Мовчання королеви: Єлизавета II тримала паузу 5 днів

Королева Єлизавета II чекала п'ять днів, щоб публічно заявити про смерть своєї колишньої невістки. Після загибелі народної принцеси вона стала об'єктом пильної уваги. Після аварії Її Величність вирішила залишитися з Гаррі та Вільямом у Балморалі та планувала повернутися незадовго до похорону. Однак через те, що звернення до народу було із затримкою, королева та її родина піддалися критиці. Це навіть слугувало сюжетом для фільму "Королева" (2006), головну роль в якому зіграла Гелен Міррен.

[ + – ] Реакція монаршої родини на смерть Діани була показана у фільмі "Королева" 2006 року

Мері Френсіс, помічниця Єлизавети II, була вражена контрастом між гучною реакцією світу на смерть Діани і мовчанням королівської сім'ї.

"Перш за все це була сім'я, яка пережила особисту трагедію, особливо онуки королеви… Я думаю, що сім'я була кілька повільною. Можливо, необхідно було виступити, продемонструвавши, що вони поділяють горе країни з приводу смерті принцеси", — заявила вона в коментарі Newsweek у 2017 році.

З'явившись нарешті перед публікою, Єлизавета II сказала:

"Ми всі відчули сильні емоції в останні кілька днів. Те, що я говорю вам зараз, як ваша королева і як бабуся, я говорю від щирого серця. По-перше, я хочу віддати данину поваги Діані. Вона була винятковою та обдарованою людиною. У хороші й погані часи вона ніколи не втрачала здатності посміхатися і сміятися, надихати інших своєю теплотою і добротою. Я захоплювалася і поважала її за її енергію і відданість іншим, особливо за її відданість двом її хлопчикам".

[ + – ] Королева тільки через 5 днів після смерті Діани звернулася до народу

Похорон Діани подивилися 2,5 млрд осіб

Похорони Діани відбулися 6 вересня 1997 року. Траурну церемонію транслювали по телебаченню, і її побачили 2,5 мільярди осіб. Основна увага була прикута до синів покійної, які йшли поруч із труною матері з Букінгемського палацу до Вестмінстерського собору.

[ + – ] Похорон принцеси Діани

Згадуючи той день, принц Гаррі сказав, що він був немов "поза своїм тілом":

"Найсильніше я запам'ятав стукіт копит коней, які йдуть по тротуару, по центру, по дорозі з червоної цегли… Це було, як ніби я був поза своїм тілом і просто йшов, роблячи те, що від мене очікувалося, показуючи лише одну десяту тих емоцій, які демонстрували всі інші. Але ж це була моя мама".

"Це була одна з найскладніших речей, які я коли-небудь робив, ця процесія. Було відчуття, що мама майже йшла поруч із нами, щоб допомогти нам пройти через це", — говорив принц Вільям.

[ + – ] Принц Вільям розповів про пережиті почуття в день похорону матері

Найбільш знаковим моментом похорону стало те, що Єлизавета II схилила голову, коли повз проїхав катафалк із труною Діани. Це є виключною рідкістю в королівському протоколі.

[ + – ] Королева схилила голову перед труною Діани Фото: Скриншот

Нагадаємо, до 60-річчя Діани в затонулому саду Кенсингтонського замку з'явилася її статуя. На церемонії відкриття були присутні обидва сини покійної принцеси.