Франшизу "Люди Х" можуть перейменувати через жінок-супергероїнь

Посил до можливого перейменування франшизи пролунав ще в 2019 році в одному з фільмів кіновсесвіту. Нова назва має бути "гендерно інклюзивною".

Кінематографічний Всесвіт Marvel розглядає можливість зміни назви франшизи і бренду "Люди Ікс" (X-Men) на щось більш гендерно інклюзивне, повідомляє We Got This Covered.

Про те, що перейменування обговорюється, заявляла нова президентка Marvel Studios із фізичної обробки, постпродакешну, візуальних ефектів та анімації Вікторія Алонсо:

"Я не знаю, куди рухається майбутнє. Цікаво, що люди називають це "Люди Ікс". Багато жінок-супергероїнь у цій групі X-Men, тож я думаю, що ця назва застаріла".

[ + – ] Вікторія Алонсо запропонувала перейменувати франшизу "Люди Х", пояснивши це необхідністю більш гендерно інклюзивної назви

Незважаючи на її слова, ця ініціатива може вимагати куди більше часу і зусиль, оскільки бренд X-Men дуже потужний і пізнаваний у всьому світі. З іншого боку, в останніх фільмах кіновсесвіту творці дуже рідко використовували назву "Люди Х". Більш того, в картині "Темний Фенікс" (2019) уже пролунав посил до перейменування, озвучений героїнею Містик:

"До речі, жінки тут завжди рятують чоловіків. Ви можете подумати про зміну назви на X-Women", — сказала вона Чарльзу (Професор Ікс).

Фанати фільмів про супергероїв уже припустили, що нова назва може звучати як X-Them, "Покоління Ікс" або просто "Мутанти".

У Marvel офіційно поки що утримуються від коментарів із приводу перейменування. Однак ЗМІ не раз зазначали, що Алонсо, яка озвучувала ідею з перейменуванням, має дуже велику вагу в Marvel Studios, і до її слів можуть прислухатися.

