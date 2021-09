Франшизу "Люди Х" могут переименовать из-за женщин-супергероинь

Посыл к возможному переименованию франшизы прозвучал еще в 2019 году в одном из фильмов киновселенной. Новое название должно быть "гендерно инклюзивным".

Кинематографическая вселенная Marvel рассматривает возможность изменения названия франшизы и бренда "Люди Икс" (X-Men) на что-то более гендерно инклюзивное, сообщает We Got This Covered.

О том, что переименование обсуждается, заявляла новый президент Marvel Studios по физической обработке, постпродакешну, визуальным эффектам и анимации Виктория Алонсо:

"Я не знаю, куда движется будущее. Забавно, что люди называют это "Люди Икс" Много женщин-супергероев в этой группе X-Men, так что я думаю, что это название устарело".

[ + – ] Виктория Алонсо предложила переименовать франшизу "Люди Х", объяснив это необходимостью более гендерно инклюзивного названия

Несмотря на ее слова, эта инициатива может потребовать куда больше времени и усилий, поскольку бренд X-Men очень мощный и узнаваем во всем мире. С другой стороны, в последних фильмах киновселенной создатели очень редко использовали название "Люди Х". Более того, в картине "Темный Феникс" (2019) уже прозвучал посыл к переименованию, озвученный героиней Мистик:

"Кстати, женщины здесь всегда спасают мужчин. Вы можете подумать об изменении названия на X-Women", – сказала она Чарльзу (Профессор Икс).

Фанаты фильмов о супергероях уже предположили, что новое название может звучать как X-Them, "Поколение Икс" или просто "Мутанты".

В Marvel официально пока что воздерживаются от комментариев по поводу переименования. Однако СМИ не раз отмечали, что Алонсо, озвучившая идею с переименованием, имеет очень большой вес в Marvel Studios, и к ее словам могут прислушаться.

