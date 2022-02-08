Дженніфер Лопес у відвертих вбраннях і з новою зачіскою з'явилася на сторінках глянцю

Акторка приміряла на себе кілька образів, які складно назвати скромними.

52-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка зараз зайнята промо-кампанією свого нового фільму "Перший зустрічний", стала обличчям березневого номера журналу Rolling Stone, з'явившись на його сторінках у стильних та гранично відвертих образах, а також із новою зачіскою.

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Джей Ло позує у вбранні від Balmain. Цілісний ансамбль включає глибокий V-подібний виріз, який доходить до пупка. Блейзер має гострі підплічники, короткі лацкани та бічні вирізи на талії, що доповнюють глибокий виріз. Образ вона доповнила годинником, браслетом-манжетою та сережками-кільцями. На її ногах — чорні туфлі на платформі та високих підборах.

Привертає увагу і зачіска знаменитості. Замість звичних довгих локонів вона фотографувалася зі стрижкою боб. Саме з такою зачіскою можна буде побачити її героїню у фільмі. Швидше за все, це перука, але варто зазначити, що подібний стиль — дуже личить Дженніфер.

На іншому фото Лопес позує у білому сітчастому вбранні. Комбінезон складався з "рваного" верху та прозорого низу. Свій образ вона доповнила металевими туфлями-човниками.

Третій образ знаменитості це тілесне боді з довгими рукавами, прозора шаль, накинута поверх неї та прозорі туфлі-човники з гострим носком та тонким каблуком.

В інтерв'ю для журналу Лопес розповіла, як вона "порушила всі правила, щоб дістатися до вершини". Вона зізналася, що її девізом завжди було "f-k it". Співачка багато розповіла про свій шлях на вершину кар'єри, а ось про відроджений роман з Беном Аффлеком не розповідала. Тим паче, що недавно всі карти вона розкрила виданню People.

"Я не буду про це говорити. Ми обидва виросли. Ми такі самі, і ми різні. І це приємно", — відповіла вона на всі запитання журналіста про своє особисте життя.

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло зізналася, що зараз переживає дуже непростий період у стосунках зі своїми дітьми, близнюками Еммою та Максиміліаном, яким 22 лютого виповниться по 14 років. За її словами, вона відчула на собі всі "принади" підліткового перехідного періоду. Співачка мріє, щоб цей процес завершився якнайшвидше, і її діти знову стали "самі собою".