Гурт Queen підтримав Україну, показавши свій концерт у Харкові у 2008 році

Британська рок-група Queen вирішила підтримати Україну та опублікувала на своєму YouTube-каналі запис концерту в Харкові, який вони зіграли у вересні 2008 року. Під відео музиканти закликали слухачів пожертвувати гроші до Агентства ООН у справах біженців.

"На підтримку зусиль з надання допомоги Україні проти нового лиха, Queen повертається на історичний концерт зі спеціальним показом на YouTube, спрямованим на збір пожертв на міжнародну допомогу", — заявили учасники Queen.

У 2008 році гурт Queen зіграв у Харкові на площі Свободи безкоштовний концерт під назвою "Life Must Go On". Організатором заходу виступив Фонд Олени Пінчук, який привертає увагу до проблеми СНІДу в Україні та світі. Учасники гурту звернулися до молоді з гаслом "Не дозволяйте СНІДу зруйнувати ваше життя". На площі свободи послухати Queen зібралося близько 350 тисяч людей.

[ + – ] Концерт у Харкові у 2008 році на площі Свободи

