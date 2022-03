Группа Queen поддержала Украину, показав свой концерт в Харькове в 2008 году

Рок-группа Queen призвала своих слушателей поддержать украинцев, сделав пожертвования в Ангентство ООН по делам беженцев

Британская рок-группа Queen решила поддержать Украину и опубликовала на своем YouTube-канале запись концерта в Харькове, который они сыграли в сентябре 2008 года. Под видео музыканты призвали слушателей пожертвовать деньги в Агентство ООН по делам беженцев.

"В поддержку усилий по оказанию помощи Украине против новой беды, Queen возвращается на исторический концерт со специальным показом на YouTube, направленным на сбор пожертвований на международную помощь", — заявили участники Queen.

В 2008 году группа Queen сыграли в Харькове на площади Свободы бесплатный концерт под названием "Life Must Go On". Организатором мероприятия выступил Фонд Елены Пинчук, занимающийся привлечением внимания к проблеме СПИДа в Украине и мире. Участники группы обратились к молодежи с лозунгом "Не позволяйте СПИДу разрушить вашу жизнь". На площади свободы послушать Queen собрались около 350 тысяч человек.

[ + – ] Концерт в Харькове в 2008 году на площади Свободы

