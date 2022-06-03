Белла Хадід позує топлес у новій рекламі Balenciaga

Знаменитість приміряла речі з осінньої колекції французького бренду.

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Французький модний дім Balenciaga представив відверту рекламну кампанію 2022 року, в якій взяла участь американська топмодель палестинського походження Белла Хадід. На фото 25-річна знаменитість позувала топлес, примірявши шкіряні чорні штани, що складаються з двох частин, широкі джинси на низькій посадці, вільний джинсовий костюм та інші модні речі з майбутньої колекції бренду. Образ моделі в стилі 1990-х років доповнили сумки Lindsey та Le Cagole.

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Компанію під час фотосесії Беллі Хадід склав манекенник Абду Діопа в чорних штанах і майці. Фото з'явилися на сторінці знаменитості в Instagram. Авторкою знімків стала художниця, режисерка та фотографка Надя Лі Коен.

[ + – ] Instagram bellahadid/ Белла Хадід позує без сорочки для нової кампанії Balenciaga Фото: Instagram

[ + – ] Instagram bellahadid/ Пару моделі склав манекенник Абду Діопа Фото: Instagram

Крім Белли й Абду, в рекламі для Balenciaga знялися моделі Кіта Батлера, Зу Чен, Інті Ван і Ліна Чан. Вони позували в топах, що обтягують, із відкритим животом, спідній білизні, шкіряних куртках і плащах. Образ моделей доповнювали потужні чоботи.

Зазначимо, Белла Хадід співпрацює з багатьма модними домами, серед яких Fendi, Michael Kors і Versace. Її старша сестра — супермодель Джіджі Хадід, а найкращі подруги — моделі Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер.

До речі, нещодавно інша відома американська модель, 41-річна Кім Кардаш'ян стала обличчям модного будинку Balenciaga. Зірку реаліті-шоу помітили, коли вона гуляла в чорному вбранні від французького бренду.

Раніше Фокус розповідав, що 25-річна модель палестинського походження Белла Хадід приміряла ультракоротку спідницю з колекції своєї зіркової сестри. Спеціальний дроп Gigi Hadid x Frankies Bikinis 27-річна Джіджі Хадід присвятила своїй маленькій дочці Хай, якій у вересні виповниться два роки. Модель виховує доньку сама, після того, як розлучилася зі співаком Зейном Маліком.

Також Фокус писав про дуже дивну колекцію колаборації Balenciaga й Adidas, яка викликала в шанувальників обох марок змішані почуття. Під час модного показу в Нью-Йорку моделі виходили на подіум у латексних масках, що повністю приховують їхні обличчя. Деякі шанувальники брендів порівняли побачене з естетикою садо-мазо, а також із персонажем із фільмів про Гаррі Поттера лордом Волдемортом.