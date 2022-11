Помер лідер шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті

Дену Маккаферті було 76 років.

Помер засновник і лідер легендарного шотландського рок-гурту "Назарет" (Nazareth) Ден Маккаферті. Про це пише Classic Rock Here And Now.

"Ден помер сьогодні о 12:40. Це найсумніша заява, яку мені колись доводилося робити", — написав бас-гітарист гурту Піт Егню на офіційній сторінці Nazareth.

Групу Nazareth Ден Маккаферті заснував у 1968 році з Пітом Егню, Менні Чарлтоном і Деррілом Світом. Пік слави гурту припав на 1970-і роки, коли гурт грав на рок-майданчиках Європи та США. Їхнім головним хітом тоді став трек Love Hurts, що вийшов у 1975 році.

[ + – ] Nazareth — Love Hurts

Цікаво, але, вигадуючи назву, учасники гурту надихнулися рядком із класичної пісні The Band The Weight, яка відсилає до міста Назарет у Пенсільванії, а не до близькосхідного міста, де народився Ісус Христос.

Музиканти випустили низку популярних альбомів, у тому числі Exercises, Razamanaz, Rampant. На початку 1990 року Nazareth стала одним із перших західних гуртів, які приїхали в СРСР із концертом.

Ден Маккаферті перестав виступати з Nazareth у 2013 році, коли в нього почалися проблеми зі здоров'ям. Він страждав від наслідків хронічної обструктивної хвороби легень.

Але він продовжував записувати музику з гуртом і для сольних проєктів.

"Я більше не можу співати в турі, як раніше. Я вважаю, що якщо ви не можете виконувати роботу, то вам дійсно не слід бути там. Мені сумно через це, але я просто не можу більше співати цілий сет наживо", — розповідав класик року.

Нагадаємо, 5 липня у віці 80 років помер гітарист Nazareth Менні Чарлтон.

А наприкінці жовтня помер Джеррі Лі Льюїс, рок-легенда й один із перших, хто став членом Залу слави рок-н-ролу. Йому було 87 років.