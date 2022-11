Скончался лидер шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

Дэну Маккаферти было 76 лет

Умер основатель и лидер легендарной шотландской рок-группы "Назарет" (Nazareth) Дэн Маккаферти. Об этом пишет Classic Rock Here And Now.

"Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое печальное заявление, какое мне когда-либо приходилось делать", — написал бас-гитарист группы Пит Эгнью на официальной страницы Nazareth.

Группу Nazareth Дэн Маккаферти основал в 1968 году с Питом Энгью, Мэнни Чарлтоном и Дэрелом Свитом. Пик славы группы пришелся на 1970-е годы, когда группа играла на рок-площадках Европы и США. Их главным хитом тогда стал трек Love Hurts, вышедший в 1975 году.

Интересно, но, придумывая название, участники группы вдохновились строчкой из классической песни The Band The Weight, которая отсылает к городу Назарет в Пенсильвании, а не к ближневосточному городу, где родился Иисус Христос.

Музыканты выпустили ряд популярных альбомов, в том числе Exercises, Razamanaz, Rampant. В начале 1990 года Nazareth стала одной из первых западных групп, которые приехали в СССР с концертом.

Дэн Маккаферти перестал выступать с Nazareth в 2013 году, когда у него начались пробелмы со здоровьем. Он страдал от последствий хронической обструктивной болезни легких.

Но он продолжал записывать музыку с группой и для сольных проектов.

"Я больше не могу петь в туре, как раньше. Я полагаю, что если вы не можете выполнять работу, то вам действительно не следует быть там. Мне грустно из-за этого, но я просто не могу больше петь целый сет вживую", — рассказывал классик рока.

Напомним, 5 июля в возрасте 80 лет скончался гитарист Nazareth Мэнни Чарлтон.

А в конце октября умер Джерри Ли Льюис, рок-легенда и один из первых, кто стал членом Зала славы рок-н-ролла. Ему было 87 лет.