Джеймс Кемерон зізнався, що підказав Леонардо Ді Капріо культову фразу з "Титаніка"

Спочатку замість культової фрази персонаж Леонардо Ді Капріо повинен був вити по-вовчому.

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Режисер Джеймс Кемерон зізнався, що підказав актору Леонардо Ді Капріо вимовити культову фразу "Я король світу" у сцені з "Титаніка". Про це повідомляє Screen Rant.

Кінематографіст поділився, що спочатку просив актора вити по-вовчому, проте після десяти дублів знімальній групі так і не вдалося досягти бажаного результату — придумати сцену, яка б відображала характер героя Ді Капріо Джека. Тоді Кемерону спала на думку ідея попросити актора вимовити фразу "Я король світу", яка згодом стала культовою.

"Він живе безтурботно, без ілюзій", — уточнив Кемерон. За його словами, ця фраза була виразом життя, і він додав, що життєва сила персонажа невгасима і сповнена потенціалу.

Випущений 25 років тому "Титанік" побив рекорди касових зборів, попри труднощі. Перед прем'єрою очікувалося, що фільм стане величезним провалом. Перевитрата коштів, відкладена дата виходу, довге виробництво та повідомлення про травми на знімальному майданчику переслідували фільм до того, як він вийшов 19 грудня 1997 року.

Нагадаємо, Джеймс Кемерон вирішив раз і назавжди довести, що Джек не зміг би вижити у фільмі "Титанік", попри думку глядачів.

Також Фокус писав, що 47-річна британська актриса Кейт Уінслет нещодавно міркувала про той момент, коли її персонаж, Роуз ДеВітт Букатер рятується, а персонаж Леонардо Ді Капріо, Джек Доусон, замерзає на смерть.