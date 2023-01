Найзнаменитіший танцюрист чечітки у світі Майкл Флетлі бореться з агресивною формою раку

Який саме тип раку в зірки, лікарі не встановили. Він уже боровся з меланомою, діагностованою в нього у 2003 році.

64-річний американо-ірландський танцюрист і хореограф Майкл Флетлі бореться з агресивною формою раку та нещодавно переніс серйозну операцію. Про те, що в нього діагностовано онкологію, повідомляється на його сторінці в соцмережі.

"У Майкла Флетлі діагностовали агресивну форму раку. Він переніс операцію та перебуває під опікою відмінної команди лікарів. Нині жодних додаткових коментарів зроблено не буде. Ми просимо тільки ваших молитов і добрих побажань. Дякую", — йдеться в повідомленні на тлі фото Майкла, який стоїть на пляжі й дивиться на море.

Майкл, відомий під прізвисько "Кельтський тигр", зараз відновлюється після операції. З ним зараз його 44-річна дружина Ніам і 15-річний син Майкл.

Танцюрист не вперше бореться з раком. 2003 року в нього діагностували злоякісну меланому. Першим її помітив уважний телеглядач каналу MTV, безпомилково розпізнавши симптоми серйозного захворювання.

"Ми були на п'ятій річниці Lord of the Dance у Лас-Вегасі, і я дав інтерв'ю MTV. Хтось подивився інтерв'ю, звернув на нього увагу мого особистого помічника та сказав: "Ви коли-небудь помічали коричневу пляму на обличчі Майкла?" Я ніколи навіть не помічав цього… Вони порадили мені піти й подивитися. Я так і зробив, і лікар тут же взяв зразок. Наступного дня я летів на Барбадос, і він подзвонив мені та попросив приїхати. Я сказав, що їду в аеропорт, і він не буде заперечувати, якщо я зателефоную йому, коли повернусь? Він сказав: "Ні, мені потрібно, щоб ви прийшли негайно". Це було трохи страшно. Я скасував рейс і пішов до нього. Він сказав, що якби я запустив хворобу ще на кілька тижнів, він, мабуть, нічого б не зміг для мене зробити", — розповідав потім Флетлі у своїх інтерв'ю.

За словами артиста, тоді хвороба серйозно змінила його погляди на життя, особливо на його багатство та матеріальні блага. Він більше почав цінувати родину та близьких.

Майкл — відомий благодійник. Танцюрист із Чикаго влаштував спеціальні різдвяні вечірки для бідних дітей у своєму будинку на півночі Корка. 2003 року він отримав спеціальну нагороду від князя Монако Реньє за підтримку різних благодійних організацій.

[ + – ] Майкл Флетлі відомий своєю благодійністю

Популярність наздогнала Флетлі завдяки ірландській танцювальній постановці Riverdance, яка вперше була виконана під час семихвилинної перерви на Євробаченні в 1994 році. Потім ця постановка переросла на повноцінне шоу Lord Of The Dance. Головну роль Короля Танцю, який протистоїть злому Дону Дорхе та його розбійникам, зіграв сам Флетлі. Багато артистів прославилися участю в Lord of the Dance і стали популярними. Шоу зробило кілька турне Європою та США, а DVD з його записом стало платиновим. Флетлі й артисти Lord of the Dance також виступили в 1997 році на церемонії вручення премії "Оскар".

[ + – ] Шоу "Король танцю" має незмінний успіх уже багато років

Майкл тричі ставав рекордсменом Книги рекордів Гіннеса як найшвидший танцюрист чечітки у світі (наприклад, 1989 року — 28 ударів за секунду, 1998 року — 35 ударів за секунду). Ноги артиста застраховані на 40 мільйонів доларів.

[ + – ] Ноги Флетлі застраховані на 40 мільйонів доларів

