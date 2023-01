Самый знаменитый танцор чечетки в мире Майкл Флэтли борется с агрессивной формой рака

Какой именно тип рака у звезды, врачи не установили. Он уже боролся с меланомой, диагностированной у него в 2003 году.

64-летний американо-ирландский танцор и хореограф Майкл Флэтли борется с агрессивной формой рака и недавно перенес серьезную операцию. О том, что у него диагностирована онкология, сообщается на его странице в соцсети.

"Майкла Флэтли диагностирована агрессивная форма рака. Он перенес операцию и находится на попечении отличной команды врачей. В настоящее время никаких дополнительных комментариев сделано не будет. Мы просим только ваших молитв и добрых пожеланий. Спасибо", – говорится в сообщении на фоне фото Майкла, который стоит на пляже и смотрит на море.

Майкл, известный под прозвищем "Кельтский тигр", в настоящее время восстанавливается после операции. С ним сейчас его 44-летняя жена Ниам и 15-летний сын Майкл.

Танцор не впервые борется с раком. В 2003 году у него диагностировали злокачественную меланому. Первым же ее заметил внимательный телезритель канала MTV, безошибочно распознав симптомы серьезного заболевания.

"Мы были на пятой годовщине Lord of the Dance в Лас-Вегасе, и я дал интервью MTV. Кто-то посмотрел интервью, обратил на него внимание моего личного помощника и сказал: "Вы когда-нибудь замечали коричневое пятно на лице Майкла?" Я никогда даже не замечал этого. Они посоветовали мне пойти и посмотреть. Я так и сделал, и доктор тут же взял образец. На следующий день я летел на Барбадос, и он позвонил мне и попросил приехать. Я сказал, что уезжаю в аэропорт, и он не будет возражать, если я позвоню ему, когда вернусь? Он сказал: "Нет, мне нужно, чтобы вы пришли немедленно". Это было немного страшно. Я отменил рейс и пошел прямо к нему. Он сказал, что если бы я запустил болезнь еще на несколько недель, он, вероятно, ничего бы не смог для меня сделать", – рассказывал потом Флэтли в своих интервью.

По словам артиста, тогда болезнь серьезно изменила его взгляды на жизнь, особенно на его богатство и материальные блага. Он больше начал ценить семью и близких.

Майкл – известный благотворитель. Танцор из Чикаго устроил специальные рождественские вечеринки для бедных детей в своем доме на севере Корка. В 2003 году он получил специальную награду от князя Монако Ренье за поддержку различных благотворительных организаций.

Майкл Флэтли известен своей благотворительностью

Популярность настигла Флэтли благодаря ирландской танцевальной постановке Riverdance, которая впервые была исполнена во время семиминутного перерыва на Евровидении в 1994 году. Затем эта постановка переросла в полноценное шоу Lord Of The Dance. Главную роль Короля Танца, противостоящего злому Дону Дорхе и его разбойникам, сыграл сам Флэтли. Многие артисты прославились участием в Lord of the Dance и также стали популярны. Шоу совершило несколько турне по Европе и США, а DVD с его записью стало платиновым. Флэтли и артисты Lord of the Dance также выступили в 1997 году на церемонии вручения премии "Оскар".

Шоу "Король танца" пользуется неизменным успехом уже много лет

Майкл трижды становился рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый быстрый танцор чечетки в мире (например, в 1989 году — 28 ударов в секунду, в 1998 году — 35 ударов в секунду). Ноги артиста застрахованы на 40 миллионов долларов.

Ноги Флэтли застрахованы на 40 миллионов долларов

