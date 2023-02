Джилл Байден у блискучій сукні з'явилася на премії "Греммі"

Перша леді США сяяла на музичній церемонії в розкішному вбранні від Oscar de la Renta.

Джилл Байден вийшла на сцену церемонії нагородження премії "Греммі" 2023 року, щоб оголосити переможців у номінації "Пісня року" та "Найкраща пісня для соціальних змін". Про це пише WWD.

Перша леді вручила нагороду "Пісня року" — нею стала блюзова виконавиця Бонні Рей із композицією Just Like That.

Джилл також назвала переможця в номінації "Найкраща пісня для соціальних змін" — ним став іранський артист Шервін Хаджипур за сингл Baraye, яку назвали гімном протестного руху в Ірані.

Для такої події місіс Байден вибрала ефектний образ. Вбрання складалося з елегантної блискучої сукні максі по фігурі від Oscar de la Renta, повністю розшитої флористичними аплікаціями. Сукня мала відкриту лінію плечей і довгі рукави.

До сукні вона одягла чорні туфлі-човники на шпильках.

Джилл зробили красиву зачіску з кучерями та макіяж смокі-айс із нюдовою помадою. Аксесуари Байден звела до мінімуму: пара краплеподібних сережок і обручка. Французький манікюр завершив лук першої леді.

[ + – ] Джилл Байден Фото: Getty Images

