Джилл Байден в блестящем платье появилась на премии "Грэмми"

Первая леди США сияла на музыкальной церемонии в роскошном наряде от Oscar de la Renta.

Джилл Байден вышла на сцену церемонии награждения премии "Грэмми" 2023 года, чтобы объявить победителей в номинации "Песня года" и "Лучшая песня для социальных перемен". Об этом пишет WWD.

Первая леди вручила награду "Песня года" – ею стала блюзовая исполнительница Бонни Рэй с композицией Just Like That.

Джилл также назвала победителя в номинации "Лучшая песня для социальных перемен" – им стал иранский артист Шервин Хаджипур за сингл Baraye, которую назвали гимном протестного движения в Иране.

Для такого события миссис Байден выбрала эффектный образ. Наряд состоял из элегантного блестящего платье макси по фигуре от Oscar de la Renta, полностью расшитое флористическими аппликациями. Платье имело открытую линию плеч и длинные рукава.

К платью она надела черные туфли-лодочки на шпильках.

Джилл сделали красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс с нюдовой помадой. Аксессуары Байден свела к минимуму: пара каплевидных сережек и обручальное кольцо. Французский маникюр завершил лук первой леди.

[ + – ] Джилл Байден Фото: Getty Images

