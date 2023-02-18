Гантер Байден просив кузину звести його з Ніколою Пельтц, яка на 25 років молодша за нього

Опубліковане в ЗМІ листування показує, що старший син президента США просив кузину звести його з американською актрисою, щоб він міг пережити розрив із вдовою свого брата.

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Син президента США та бізнесмен Гантер Байден кілька років тому неодноразово благав свою двоюрідну сестру звести його з американською актрисою Ніколою Пельтц, щоб він міг пережити розрив із вдовою свого брата, Халлі Байден. Про це пише Daily Mail.

Виходячи з листування, тодішній 48-річний Гантер (зараз йому 53) розповів своїй двоюрідній сестрі, дочці брата Джо Байдена Джима, як його психіатр запропонував йому зустрічатися з 24-річною Пельтц, яка вийшла заміж за Брукліна Бекхема минулого року.

Кузени також обговорювали 26-річну модель Беллу Хадід, 25-річну актрису Беллу Торн, 31-річну англійську модель Ясміну Джонс та 57-річну дочку відомого дитячого письменника Роальда Даля Люсі Даль як інших потенційних партнерок для Гантера.

"Зведи мене з Ніколою", — благав Гантер у повідомленні від 28 січня, додаючи, що вона допоможе йому "пережити Халлі".

Крім того, Керолайн сказала йому, що знає голову модельної агенції, яка може підчепити йому "будь-яку модель, яку ти захочеш".

Події листування розгорталися, коли Гантер оплакував свій розрив зі своєю колишньою коханкою та невісткою Халлі, а також проходив лікування в реабілітаційній клініці в Ньюберіпорті, штат Массачусетс.

Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail

Пізніше під час листування Керолайн сказала своєму двоюрідному братові, що йому доведеться завоювати прихильність батьків-мільярдерів Пельтц, Нельсона та Клаудії Пельц, якщо він хоче отримати шанс із актрисою.

Нагадаємо, у серпні 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація, що чоловік із зовнішністю, схожою на сина президента США Джо Байдена Гантера, розповів секс-працівниці, що у 2018 році в Лас-Вегасі у нього вкрали один із ноутбуків, на якому може зберігатися особиста інформація.