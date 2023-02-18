Хантер Байден просил кузину свести его с Николой Пельтц, которая на 25 лет моложе его

Опубликованная в СМИ переписка показывает, что старший сын президента США просил кузину свести его с американской актрисой, чтобы он мог пережить разрыв с вдовой своего брата.

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Сын президента США и бизнесмен Хантер Байден несколько лет назад неоднократно умолял свою двоюродную сестру свести его с американской актрисой Николой Пельтц, чтобы он мог пережить разрыв с вдовой своего брата, Халли Байден. Об этом пишет Daily Mail.

Исходя из переписки, тогдашний 48-летний Хантер (сейчас ему 53) рассказал своей двоюродной сестре, дочери брата Джо Байдена Джима, как его психиатр предложил ему встречаться с 24-летней Пельтц, которая вышла замуж за Бруклина Бекхэма в прошлом году.

Кузены также обсуждали 26-летнюю модель Беллу Хадид, 25-летнюю актрису Беллу Торн, 31-летнюю английскую модель Ясмину Джонс и 57-летнюю дочь известного детского писателя Роальда Даля Люси Даль в качестве других потенциальных партнеров для Хантера.

"Сведи меня с Николой", — умолял Хантер в сообщении от 28 января, добавляя, что она поможет ему "пережить Халли".

Кроме того, Кэролайн сказала ему, что знает главу модельного агентства, который может подцепить ему "любую модель, которую ты захочешь".

События переписки разворачивались, когда Хантер оплакивал свой разрыв со своей бывшей любовницей и невесткой Халли, а также проходил лечение в реабилитационной клинике в Ньюберипорте, штат Массачусетс.

Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail

Позже во время переписки Кэролайн сказала своему двоюродному брату, что ему придется завоевать расположение родителей-миллиардеров Пельтц, Нельсона и Клаудии Пельц, если он хочет получить шанс с актрисой.

Напомним, в августе 2021 года в СМИ появилась информация, что мужчина с внешностью, похожей на сына президента США Джо Байдена Хантера, рассказал секс-работнице, что в 2018 году в Лас-Вегасе у него украли один из ноутбуков, на котором может храниться личная информация.