Сын Байдена рассказал проститутке о "российских хакерах", укравших его ноутбук – СМИ

На видео человек, похожий на Хантера Байдена, предположил, что злоумышленники таким образом получили доступ к его секс-видео и будут его шантажировать

Мужчина с внешностью, похожей на сына президента США Джо Байдена Хантера, рассказал секс-работнице, что в 2018 году в Лас-Вегасе у него украли один из ноутбуков, на котором может храниться личная информация. Соответствующее видео попало в распоряжение издания Daily Mail.

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По словам журналистов, они получили ролик, снятый в 2019 году, на котором запечатлен разговор обнаженных людей, один из которых, по их словам, является Хантером Байденом.

В частности, мужчина на видео делится с девушкой подробностями своего отдыха в Лас-Вегасе: "Когда я был в Калифорнии (неразборчиво), перед тем, как встретить тебя. Я был с теми парнями. Один парень был… не таким как ты в любом случае (…) И я потратил бл### безумные деньги. Я поехал в Лас-Вегас, он сказал, что это будет всего один день. Я заставил его пообещать мне, что это будет всего один день. Ненавижу Лас-Вегас (…) И вот, 18 дней (мы) ездили из пентхауса в пентхаус, побывали в четырех разных отелях и потратили тысячи долларов. Я даже не знал. У него была моя кредитка, он сказал, что мы потратили половину, и я такой: "Хорошо". Потом я обнаружил, что мы тратили 10 тысяч долларов за ночь. И я такой: "Что!?".

Герой видео также рассказывает, что "российские наркодилеры украли с целью шантажа один из его ноутбуков в тот момент, когда он был близок к передозировке в гостиничном номере в Лас-Вегасе в 2018 году". Он утверждает, что ноутбук похитили трое мужчин, находившиеся в номере в тот момент.

"Я пошел в джакузи один… Итак, я сижу там, и это последнее, что я помню. А я никогда не теряю сознание, никогда. Я просыпаюсь, и там…Они собирались уходить, и я пришел в себя. А еще там была русская женщина, 35-летняя, действительно милая, брюнетка", — рассказывает человек, похожий на сына Джо Байдена

По его словам, на компьютере может содержаться информация интимного характера: "У них есть видео на которых я делаю это. У них есть видео, как бл### я занимаюсь сексом".

После этого девушка сказала мужчине, что злоумышленники уже могли "слить" информацию, хранившуюся на ноутбуке, в открытый доступ.

Однако тот возразил: "Нет, нет. Потому что мой папа (неразборчиво) баллотируется в президенты (…) Если они это сделают (сольют данные — ред.), то также знает, что я зарабатываю чертову кучу денег".

Если ролик, оказавшийся в распоряжении журналистов, является настоящим, то это означает, что Хантер Байден потерял в общей сложности три компьютера, на каждом из которых могла находиться конфиденциальная информация, в том числе и о президенте США.

Напомним, ранее в этом году Хантер Байден выпустил книгу мемуаров "Прекрасные вещи". В ней он рассказал, что деньги, заработанные им в совете директоров газовой компании Burisma, занимающейся добычей газа в Украине, тратил на алкоголь и наркотики. По словам сына президента, это привело к ухудшению его отношений с семьей и карьеры.

По словам экс-главы Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко, Хантер Байден получил в Burisma около миллиона долларов.