Син Байдена розповів повії про "російських хакерів", які вкрали його ноутбук — ЗМІ

На відео чоловік, схожий на Гантера Байдена, припустив, що зловмисники таким способом отримали доступ до його секс-відео і будуть його шантажувати.

Чоловік із зовнішністю, схожою на сина президента США Джо Байдена Гантера, розповів секс-працівниці, що в 2018 році в Лас-Вегасі у нього вкрали один із ноутбуків, на якому може зберігатися особиста інформація. Відповідне відео потрапило в розпорядження видання Daily Mail.

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За словами журналістів, вони отримали ролик, знятий в 2019 році, на якому зображена розмова оголених людей, один з яких, за їхніми словами, є Гантером Байденом.

Зокрема, чоловік на відео ділиться з дівчиною подробицями свого відпочинку в Лас-Вегасі: "Коли я був у Каліфорнії (нерозбірливо), перед тим, як зустріти тебе. Я був із тими хлопцями. Один хлопець був… не таким як ти в будь-якому випадку (…) І я витратив бл### шалені гроші. Я поїхав у Лас-Вегас, він сказав, що це буде всього один день. Я змусив його пообіцяти мені, що це буде всього один день. Ненавиджу Лас-Вегас (… ) й ось, 18 днів (ми) їздили з пентхауса в пентхаус, побували в чотирьох різних готелях і витратили тисячі доларів. Я навіть не знав. У нього була моя кредитка, він сказав, що ми витратили половину, і я такий: "Добре ". Потім я з'ясував, що ми витрачали 10 тисяч доларів за ніч. І я такий: "що!?".

Герой відео також розповідає, що "російські наркодилери вкрали з метою шантажу один з його ноутбуків у той момент, коли він був близький до передозування в готельному номері в Лас-Вегасі в 2018 році". Він стверджує, що ноутбук викрали троє чоловіків, які знаходилися в номері в той момент.

"Я пішов у джакузі один… Отже, я сиджу там, і це останнє, що я пам'ятаю. А я ніколи не втрачаю свідомість, ніколи. Я прокидаюся, і там… Вони збиралися йти, і я отямився. А ще там була російська жінка, 35-річна, дійсно мила, брюнетка", — розповідає чоловік, схожий на сина Джо Байдена

За його словами, на комп'ютері може міститися інформація інтимного характеру: "У них є відео на яких я роблю це. У них є відео, як бл### я займаюся сексом".

Після цього дівчина сказала чоловікові, що зловмисники вже могли "злити" інформацію, що зберігалася на ноутбуці, у відкритий доступ.

Однак той заперечив: "Ні, ні. Тому що мій тато (нерозбірливо) балотується в президенти (…) Якщо вони це зроблять (зіллють дані — ред.), то також знає, що я заробляю чортову купу грошей".

Якщо ролик, який опинився в розпорядженні журналістів, є справжнім, то це означає, що Гантер Байден втратив у цілому три комп'ютери, на кожному з яких могла перебувати конфіденційна інформація, зокрема й про президента США.

Нагадаємо, раніше в цьому році Гантер Байден випустив книгу мемуарів "Прекрасні речі". У ній він розповів, що гроші, зароблені ним у раді директорів газової компанії Burisma, що займається видобутком газу в Україні, витрачав на алкоголь і наркотики. За словами сина президента, це призвело до погіршення його стосунків із родиною і кар'єри.

За словами ексглави Генеральної прокуратури України Юрія Луценка, Гантер Байден отримав у Burisma майже мільйон доларів.