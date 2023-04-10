Меланія Трамп опублікувала перший твіт після арешту чоловіка

Меланія Трамп ображена на свого чоловіка через скандал з порнозіркою Стормі Деніелс і вважає за краще триматися в тіні.

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Дружина 45-го президента США Меланія Трамп і під час перебування першої леді не дуже любила публічність, а зараз зовсім "зникла з радарів". Тому кожна її поява на публіці вже сама собою стає інфоприводом. У світлі останніх подій з арештом її чоловіка побачити її десь поза розкішним маєтком Мар-а-Лаго – велика удача. Вона так само надовго зникла із соцмереж, і перший за останній місяць твіт опублікувала лише на Великдень. У Twitter екс-першої леді США з'явився короткий запис "Щасливого Великодня!" та фото троянди.

Востаннє місіс Трамп бачили на публіці 30 березня, коли її чоловікові Дональду було пред'явлено звинувачення у фальсифікації ділових записів у зв'язку з виплатами за мовчання, які він нібито зробив порнозірці Стормі Деніелс та колишньому швейцару. З того часу вперше вона була помічена лише на великодньому бранчі в неділю в Мар-а-Лаго.

Перший твіт Меланії Трамп за місяць Фото: MELANIA TRUMP/Twitter

Меланія не приїхала до Нью-Йорка, щоб підтримати Дональда, коли того викликали до суду, а він, залишаючи приміщення суду, назвав імена всіх дітей, але не згадав про неї. На засіданні були присутні троє з п'яти дітей Трампа — Дональд-молодший, Ерік та Тіффані. Вони сиділи в першому ряду зі своїми близькими: Кімберлі Гілфойл, Ларою Трамп та Майклом Булосом на мітингу. Ні Меланії, ні Іванки, улюбленої дочки Трампа, ні його молодшого сина Беррона не було, коли політик не визнав себе винним за 34 звинуваченнями у кримінальних злочинах. Цікаво, що Віктор Кнавс, батько Меланії, сидів між двома синами колишнього президента у першому ряду. Відсутня його дружина була і пізніше, коли Дональд влаштував зустріч у своєму маєтку у Флориді.

ЗМІ одразу припустили, що зрада Трампа боляче вдарила по самолюбству словенки. Журналісти таблоїдів з посиланням на свої джерела повідомляють, що Меланія скривджена і сердита через твердження про те, що у чоловіка був роман із порнозіркою Стормі Деніелс.

Це не вперше, коли Меланія пропадає безвісти. У січні 2018 року, через кілька днів після того, як The Wall Street Journal опублікував матеріал про ймовірний роман Трампа зі Стормі Деніелс, перша леді скасувала плани супроводжувати свого чоловіка на Всесвітній економічний форум у Давосі, Швейцарія. Тоді вона послалася на "проблеми з розкладом та логістикою".

Ті, хто добре знає колишню першу леді, тепер кажуть, що вона вважає за краще залишатися в тіні, щоб захистити себе від звісток про невірність чоловіка. 52-річна Меланія "веде своє власне життя" і "все ще почувається щасливою" в Мар-а-Лаго, але "як і раніше злиться і не хоче чути" про хабар для порнозірки.

Щодо того, чи буде вона знову на боці свого чоловіка, якщо він виграє знову президентські вибори, ніхто не впевнений.

"Все, що мені сказали, це те, що вона не хоче брати участь у президентському циклі 2024 року та у передвиборчій кампанії, яку їй доведеться вести. Досі вона не була з Трампом на його мітингах, і я не думаю, що вона колись була особливо щаслива в Білому домі, так що так, я бачу, що вона не відчуває ентузіазму з приводу всього цього", – говорить Міра Гутін, президент Асоціації перших леді з досліджень та освіти.

Раніше Фокус розповідав про найяскравіші виходи Меланії.