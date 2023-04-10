Мелания Трамп опубликовала первый твит после ареста мужа

Мелания Трамп обижена на своего мужа из-за скандала с порнозвездой Сторми Дэниелс и предпочитает держаться в тени.

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Жена 45-го президента США Мелания Трамп и в бытность первой леди не очень любила публичность, а сейчас и вовсе "исчезла с радаров". Поэтому каждое ее появление на публике уже само по себе становится инфоповодом. В свете же последних событий с арестом ее супруга увидеть ее где-то вне роскошного поместья Мар-а-Лаго – большая удача. Она так же надолго исчезла из соцсетей, и первый за последний месяц твит опубликовала только на Пасху. В Twitter экс-первой леди США появилась короткая запись "Счастливой Пасхи!" и фото розы.

Последний раз миссис Трамп видели на публике 30 марта, когда ее мужу Дональду было предъявлено обвинение в фальсификации деловых записей в связи с выплатами за молчание, которые он якобы сделал порнозвезде Сторми Дэниэлс и бывшему швейцару. Впервые она была замечена только на пасхальном бранче в воскресенье в Мар-а-Лаго.

Первый твит Мелании Трамп за месяц Фото: MELANIA TRUMP/Twitter

Мелания не приехала в Нью-Йорк, чтобы поддержать Дональда, когда того вызвали в суд, а он, покидая здание суда, назвал имена всех детей, но не упомянул о ней. На заседании присутствовали трое из пяти детей Трампа — Дональд-младший, Эрик и Тиффани. Они сидели в первом ряду со своими близкими: Кимберли Гилфойл, Ларой Трамп и Майклом Булосом на митинге. Ни Мелании, ни Иванки, любимой дочери Трампа, ни его младшего сына Бэррона не было, когда политик не признал себя виновным по 34 обвинениям в уголовных преступлениях. Любопытно, что Виктор Кнаус, отец Мелании, сидел между двумя сыновьями бывшего президента в первом ряду. Отсутствовала его супруга и позже, когда Дональд устроил встречу в своем поместье во Флориде.

СМИ сразу предположили, что измена Трампа больно ударила по самолюбию словенки. Журналисты таблоидов со ссылкой на свои источники сообщают, что Мелания обижена и сердита из-за утверждений о том, что у супруга был роман с порнозвездой Сторми Дэниелс.

Это не первый раз, когда Мелания пропадает без вести. В январе 2018 года, через несколько дней после того, как The Wall Street Journal опубликовал материал про предполагаемый роман Трампа со Сторми Дэниэлс, первая леди отменила планы сопровождать своего мужа на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария. Тогда она сослалась на "проблемы с расписанием и логистикой".

Те, кто хорошо знает бывшую первую леди, теперь говорят, что она предпочитает оставаться в тени, чтобы защитить себя от известий о неверности мужа. 52-летняя Мелания "ведет свою собственную жизнь" и "все еще чувствует себя счастливой" в Мар-а-Лаго, но "по-прежнему злится и не хочет слышать" о взятке для порнозвезды.

Что касается того, будет ли она снова на стороне своего мужа, если он выиграет снова президентские выборы, никто не уверен.

"Все, что мне сказали, это то, что она не хочет участвовать в президентском цикле 2024 года и в предвыборной кампании, которую ей придется вести. До сих пор она не была с Трампом на его митингах, и я не думаю, что она когда-либо была особенно счастлива в Белом доме, так что да, я вижу, что она не испытывает энтузиазма по поводу всего этого", – говорит Мира Гутин, президент Ассоциации первых леди по исследованиям и образованию.

Ранее Фокус рассказывал о самых ярких выходах Мелании.