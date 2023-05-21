Від супермоделей до володарок "Оскара". З ким зустрічався Бредлі Купер

Хоч Бредлі Купер і має статус одного з найсексуальніших чоловіків сучасності, але сам він себе не вважає ловеласом. Останнім часом зірку Голлівуду бачать лише у компанії мами чи доньки.

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Бредлі Купер у недавньому інтерв'ю зізнався, що не вважає себе ловеласом, але історія його романів свідчить про інше. Адже серед його дівчат були й супермоделі на зразок Ірини Шейк, і відомі акторки як Рене Зеллвеґер. Про це пише Mirror.

48-річний актор прославився ще 1999 року, коли знявся як запрошена зірка в серіалі "Секс і місто". Потім були фільми "Обіцяти — не означає одружуватися", "Похмілля у Вегасі" й інші, після яких він став зіркою.

У 2011 році Купер був названий найсексуальнішим чоловіком, який нині живе, і заробив статус секс-символа в Голлівуді.

"Якщо ви самотній чоловік і вам пощастило бути в цьому бізнесі, вас вважають бабієм. Але сам я себе ловеласом не вважаю", — сказав він тоді журналу People.

І хоч у Бредлі Купера довгий список любовних перемог, останнім часом його бачать лише в компанії мами чи доньки. Адже в нього були романи із супермоделями та відомими акторками.

Дженніфер Еспозіто

Зірка фільму "Зіткнення" та серіалу "Блакитна кров" познайомилася з Бредлі Купером на зйомках.

Дженніфер Еспозіто

Пара одружилася у 2006 році, проте вже наступного року Еспозіто подала на розлучення.

Рене Зеллвеґер

Роман Рене та Бредлі розпочався у 2009 році, проте близько вони познайомилися за три роки до цього, на зйомках фільму "Справа № 39".

Рене Зеллвеґер Фото: Getty Images

Того ж року Рене провела Різдво з Бредлі в будинку його батьків у Лос-Анджелесі.

"Я просто люблю її. Мені подобається з нею зніматися. Я можу багато в неї навчитися", — розповідав Бредлі.

Проте у 2011 році вони розлучилися, але залишилися друзями. 2020 року Купер підтримував колишню дівчину, коли вона отримала "Оскар" за фільм "Джуді".

Дженніфер Лопес

Незабаром після розлучення з Рене Бредлі Купера почали часто бачити в компанії Дженніфер Лопес. Але він наполягав, що вони друзі.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Після побачення в Нью-Йорку Бредлі та Дженніфер підтримували зв'язок. Їй дійсно подобається Бредлі, вони весело проводять час разом, і він змушує її сміятися", — говорило джерело на той час. Через роки Дженніфер зізналася, що дала Бредлі пораду, як не нервувати на сцені під час вручення премії "Оскар" у 2019 році.

"Я сказала: "Пісня така гарна. Коли глядачі почують перші кілька нот, вони почнуть аплодувати. Тож не хвилюйся. Просто співай. Він такий: "Я зрозумів, зрозумів, добре", — розповіла Лопес. І дует Леді Гаги та Бредлі Купера справді мав успіх.

Зої Салдана

Потім у Бредлі Купера був короткий роман із акторкою Зої Салданою.

Зої Салдана Фото: Getty Images

Вони познайомилися на зйомках фільму "Слова", але стосунки тривали менш як рік і пара розлучилася у 2012 році.

Сьюкі Вотергаус

Сьюкі та Бредлі вперше бачили разом у лютому 2013 року, коли модель і актор поїхали в одній машині з церемонії вручення нагород Elle Style Awards. Тієї ж ночі вони разом вирушили в нічний клуб із голлівудським актором Леонардо Ді Капріо.

Сьюкі Вотергаус і її новий бойфренд Роберт Паттінсон Фото: Getty Images

Пара тримала свої стосунки в секреті, але регулярно з'являлася разом. Вони зустрічалися майже рік, коли Брейді привів Сьюкі на SAG Awards у 2014 році як свою пару.

Вони також разом відвідували державну вечерю в Білому домі, доки не розлучилися у 2015 році.

Ірина Шейк

У квітні 2015 року розпочався найдовший роман Бредлі Купера — з моделлю Іриною Шейк. У березні 2017 року в них народилася донька Лея де Сєн Шейк Купер.

Ірина Шейк і Бредлі Купер Фото: Getty Images

Ходили чутки про заручини та навіть весілля, але в червні 2019 року пара оголосила про розлучення. Втім, їх часто бачать разом, і інсайдери навіть розповідали, що вони замислюються над тим, щоб зійтися знову та завести другу дитину.

Хума Абедін

Однак поки фанати пари Купер і Шейк думають, чи зійдуться вони, в актора, схоже, розпочався роман із Хумою Абедін. Хума — політична активістка, заступниця керівника президентської передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон і її найближча помічниця.

Хума Абедін на Met Gala 2023

Пара познайомилася на Met Gala та була представлена босом VOGUE Анною Вінтур.

"Вони зустрічаються, але це ще не те, що відбувається на повній швидкості. Все на ранній стадії. Бредлі зачарований нею", — розповідало джерело, проте Бредлі та Хума ніяк не коментують чутки про свій роман.

Нагадаємо, нещодавно Бредлі Купера помітили на прогулянці з дочкою Леєю, своєю єдиною дитиною.