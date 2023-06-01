Кім Кетролл у ролі Саманти Джонс повернеться у продовження "Сексу у великому місті"

Сцена з Кетролл не вийде в ефір не раніше серпня.

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66-річна актриса Кім Кетролл, яка свого часу зіграла Саманту Джонс у культовому серіалі "Секс у великому місті", таки з'явиться у продовженні саги під назвою "І просто так…", повідомляє Variety. За інформацією видання, Кетролл повторить свою культову роль у фіналі другого сезону.

Проте дуже радіти рано, оскільки возз'єднання четвірки, про яке так мріють фанати серіалу, не буде. Вона з'явиться там буквально на кілька хвилин, а сцена з нею знімалася окремо. Згідно з джерелами, Кетролл зняла свій діалог 22 березня в Нью-Йорку, не бачучи і не розмовляючи ні з зірками серіалу, включно з Сарою Джесікою Паркер, ні з шоураннером "І просто так…" Майклом Патріком Кінгом.

У сцені Саманта, яка в серіалі переїхала до Лондона, розмовляє телефоном із Керрі Бредшоу. У першому сезоні "І просто так" Керрі поспілкувалася із Самантою через листування, а у фіналі вони домовилися зустрітися, щоб помиритися.

Над образом для Саманти попрацювала художник по костюмам "Сексу у великому місті" Патріція Філд. Остання, до речі, не бере участі у роботі над новим проєктом.

Поява Кетролл у ролі Саманти поки що не буде продовженням персонажа. Проте повернення Саманти у будь-якій формі, безумовно, схвилює фанатів "Сексу у великому місті", які вимагали хоча б на мить побачити її.

Серіал "Секс у великому місті" транслювався на каналі HBO протягом шести років: з 1998 по 2004 рік, та призвів до створення двох фільмів. Кетролл публічно оголосила в 2016 році, що вона перестала грати Саманту, коли не відчула, що сценарій для запропонованого третього фільму відповідає її персонажу.

"Я б віддала перевагу, щоб у всіх нас була якась подія, яка гарантує вихід третього фільму. Цього не сталося", — заявила вона. Рішення Кім Кетролл залишити серіал призвело до публічного конфлікту з Паркер. Коли Кінг та Паркер перезапустили "Секс у великому місті" як новий серіал для тодішнього HBO Max у 2021 році, актрисі не запропонували повторити роль Саманти. Натомість у шоу прийшли інші персонажі

Зараз Кім грає роль акули косметичної індустрії у драмі Netflix "Гламурна", прем'єра якої відбудеться 22 червня.

Прем'єра другого сезону "І просто так" також запланована на 22 червня, але сцена з Кетролл у ролі Саманти не вийде в ефір до серпня.

Раніше Фокус писав, що Кім здійснила рідкісний вихід на публіку у компанії свого бойфренда.