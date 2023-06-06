Александра Даддаріо опублікувала відверте селфі (фото)

Знаменита акторка поділилася із підписниками сексуальним знімком.

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37-річна американська акторка Александра Даддаріо, добре знайома глядачам за серіалом "Білий лотос", порадувала своїх фанатів, опублікувавши в Instagram-акаунті відверте фото.

Зірка "Рятувальників Малібу" схвилювала уяву шанувальників після того, як поділилася дзеркальним селфі під час свого відпочинку в горах. На знімку видно, як актриса тримає камеру Polaroid у обличчя, позуючи оголеною на своєму ліжку. Вона просто підписала фотографію смайликом гір.

Шанувальники швидко відреагували на таку демонстрацію, яка вже отримала понад 1,3 мільйона лайків та безліч приємних коментарів.

Один із підписників написав: "Нехай дихають", а інший назвав Даддаріо "ангелом". Ще один шанувальник знаменитості додав: Ти така сексуальна.

Нагадаємо, у грудні Даддаріо опублікувала фото, на якому вона повністю оголена позувала в басейні, стоячи спиною до камери. Вона насолоджувалася купанням голяка з мальовничим краєвидом. А той, хто знімав її на камеру, прикрив пальцем п'яту точку Александри. Найімовірніше, це був її чоловік Ендрю Форм.

Також Фокус писав, що влітку 2022 року Александра Даддаріо та її обранець Ендрю Форм зіграли романтичне весілля у ретро-стилі.