Три покоління: Гайді Клум поділилася рідкісним фото з мамою та донькою

Красуні-блондинки напрочуд схожі між собою.

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50-річна німецька супермодель, телеведуча та акторка Гайді Клум опублікувала у своєму Instagram-акаунті рідкісне фото трьох поколінь, на якому зображені її мама Ерна Клум та її 19-річна дочка Лені.

Супермодель підписала публікацію в соціальних мережах трьома смайликами у вигляді сердець. Ерна одягла кофту з яскравим квітковим принтом, а Гайді та Лені обрали нейтральні тони.

Гайді Клум з мамою та донькою Фото: Instagram heidiklum

В останні роки підліток пішов по стопах своєї зіркової мами в модельному бізнесі. Зовсім нещодавно дует матері та дочки прикрасив обкладинку літнього номера журналу Super.

Раніше Гайді розповіла про підтримку старшої дитини у її починаннях.

"Я дуже пишаюся своєю дочкою та її модельним бізнесом, — заявила Клум, яка також є матір'ю 17-річного Генрі, 16-річного Йохана та 13-річного Лу. — Вона вивчає [дизайн інтер'єру] водночас. Вона вже жонглює".

Нагадаємо, Гайді Клум разом з дочкою знялися в кількох пікантних кампаніях для рітейлера нижньої білизни Intimissimi, які отримали неоднозначний відгук у соцмережах.

Також Фокус писав, що Гайді Клум звинуватили у монетизації материнства через фотосесію у спідній білизні з дочкою.