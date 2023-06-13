Три покоління: Гайді Клум поділилася рідкісним фото з мамою та донькою
Красуні-блондинки напрочуд схожі між собою.
50-річна німецька супермодель, телеведуча та акторка Гайді Клум опублікувала у своєму Instagram-акаунті рідкісне фото трьох поколінь, на якому зображені її мама Ерна Клум та її 19-річна дочка Лені.
Супермодель підписала публікацію в соціальних мережах трьома смайликами у вигляді сердець. Ерна одягла кофту з яскравим квітковим принтом, а Гайді та Лені обрали нейтральні тони.
В останні роки підліток пішов по стопах своєї зіркової мами в модельному бізнесі. Зовсім нещодавно дует матері та дочки прикрасив обкладинку літнього номера журналу Super.
Раніше Гайді розповіла про підтримку старшої дитини у її починаннях.
"Я дуже пишаюся своєю дочкою та її модельним бізнесом, — заявила Клум, яка також є матір'ю 17-річного Генрі, 16-річного Йохана та 13-річного Лу. — Вона вивчає [дизайн інтер'єру] водночас. Вона вже жонглює".
Нагадаємо, Гайді Клум разом з дочкою знялися в кількох пікантних кампаніях для рітейлера нижньої білизни Intimissimi, які отримали неоднозначний відгук у соцмережах.
Також Фокус писав, що Гайді Клум звинуватили у монетизації материнства через фотосесію у спідній білизні з дочкою.