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Джеремі Реннер став власником бренду горілки Sweet Grass

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Фото: Instagram @jeremyrenner | Джеремі Реннер став власником бренду горілки Sweet Grass

Актор піднімає келих за своє одужання після майже трагічної аварії зі снігоприбиральною машиною.

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52-річний актор Джеремі Реннер, який ледь не помер вісім місяців тому, потрапивши під снігоприбиральну машину, поділився публікацією в Instagram і розповів про придбання алкогольного бренду Sweet Grass Vodka.

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"Я такий вдячний за прогрес, якого я домігся від початку цього року, що дало мені змогу просунутися вперед із моїм інтересом до горілки Sweet Grass, — пише зірка "Соколиного ока" у своєму пості. — Їхня місія заснована на співтоваристві та обміні досвідом, тому, щойно я спробував це, я зрозумів, що хочу стати його частиною".

Реннер завершив пост, написавши: "Я з нетерпінням чекаю нових починань".

Картопляна горілка, вироблена в Чарльстоні, продається за ціною 26 доларів у магазинах Флориди, Джорджії, Іллінойсу, Південної Кароліни і Теннессі, а також доступна для купівлі в Інтернеті по всій країні.

"Ми раді поділитися новиною про те, що @jeremyrenner став власником горілки Sweet Grass. Від нашого генерального директора Джаррода Свангера: "Ми так вдячні за те, що розділили право власності на наш бренд із тим, хто розділяє нашу пристрасть і бачення створення найкращої горілки на планеті", — йдеться в Instagram-акаунті алкогольного бренду.

Нагадаємо, понад 30 кісток у тілі Реннера було зламано внаслідок нещасного випадку, який стався 1 січня на його ранчо. Актор намагався врятувати племінника і зупинити снігоприбиральну машину, яка раптово почала рух. Але його затягнуло під гусениці і переламало кістки.

Також Фокус писав, що коли Джеремі Реннер був у лікарні, він встиг написати прощального листа для своєї сім'ї. Він не знав, чи виживе після чергової операції, тож вирішив попрощатися з усіма, хто йому дорогий.