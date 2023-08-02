Тейлор Свіфт виплатила $55 мільйонів працівникам під час свого The Eras Tour

Тільки водії вантажівок, які транспортують обладнання для сцени, отримали по 100 тисяч доларів.

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33-річна американська співачка Тейлор Свіфт віддячила працівникам, які супроводжували її тур The Eras Tour, щедрими бонусами в сумі 55 мільйонів доларів, пише People з посиланням на своїх інсайдерів.

Оскільки американський етап туру добігає кінця, артистка заплатила танцюристам, фахівцям з монтажу, звукооператорам, обслуговуючому персоналу та водіям вантажівок. Так, лише близько 50 далекобійників отримали по 100 000 доларів.

За інформацією видання, виплати вона здійснила перед тим, як мала виступити на шести аншлагових концертах на стадіоні SoFi в Інглвуді, Каліфорнія, який вміщує 70 240 гостей.

Тур Тейлор претендує на звання найприбутковішого за всю історію, зібравши понад мільярд доларів доходу.

З 24 серпня співачка розпочне новий етап своїх гастролей чотирма концертами на стадіоні Foro Sol у Мехіко (Мексика), де на її розігріві виступатиме Сабріна Карпентер.

У програмі концертів — 44 хіти Свіфт. Початок туру стартував у березні, коли Тейлор вирушила в Глендейл, штат Арізона.

Наступного року її тур стане міжнародним з концертами в Азії, Австралії та Європі.

Шоу співачки вже відвідали Дрю Беррімор, Кара Делевінь, Джіджі Хадід, Маріска Харгітей, Селена Гомес, Біллі Джоел, Пол Радд, Емма Стоун, Майлз Теллер і Різ Візерспун. На концерті в Канзас-Сіті, штат Міссурі, глядачі помітили колишнього бойфренда артистки Тейлора Лотнера, з яким та зустрічалася 2009 року. Вони навіть обійнялися на сцені під час її виступу.

"Він був дуже позитивною силою в моєму житті, коли я працювала над альбомом Speak Now, і я хочу сказати, що він виконував кожен трюк, який ви бачили в цьому музичному кліпі. Він і його дружина стали одними з моїх найближчих друзів, і це дуже зручно, тому що у всіх нас одне й те саме ім'я", — сказала вона зі сцени.

"Я дуже тебе поважаю. Не тільки як співачку, автора пісень, виконавицю, але як людину, якою ти є. Ти люб'язна, смиренна, добра, і для мене велика честь знати тебе", — відповів їй Лотнер.

Раніше Фокус писав, що фанати Свіфт так активно танцювали, що це викликало в районі їх проведення сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала. Це сталося в Сіетлі на стадіоні Lumen Field 22 і 23 липня.