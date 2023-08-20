Справу проти Майкла Джексона про розбещення малолітніх можуть відновити: що трапилося

Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак вперше розповіли про те, що відбувалося з ними в маєтку поп-легенди, в документальному серіалі "Залишаючи Неверленд".

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Позови проти Майкла Джексона за звинуваченням у сексуальному насильстві в дитинстві, подані 40-річним Вейдом Робсоном і 45-річним Джеймсом Сейфчаком, можуть бути відновлені проти компаній співака, повідомляє ВВС. За словами позивачів, ці компанії повинні були захистити їх.

Чоловіки стверджують, що Джексон піддавав їх жорстокому поводженню наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років, коли вони залишалися на його ранчо Неверленд. Уперше ця інформація прозвучала в документальному серіалі HBO 2019 року "Залишаючи Неверленд". Тоді родичі артиста, який помер 2009 року, розкритикували фільм і заявили, що це не що інше, як публічне лінчування музичної легенди.

Робсон і Сейфчак у 2013 і 2014 роках подали позови проти MJJ Productions і MJJ Ventures, продюсерських компаній Джексона, які належали співаку на момент його смерті. Позови відхилили 2017 року через закінчення строку давності, проте 2020 року новий закон Каліфорнії продовжив строк давності для тих, хто вижив і був дитиною під час жорстокого поводження з нею, що дало змогу поновити дві справи.

У 2020 і 2021 роках суддя Лос-Анджелеса знову відхилив позов, постановивши, що компанії "не мають юридичної можливості" контролювати Джексона, оскільки він був єдиним власником компанії.

Однак зараз справа все ж таки може отримати хід, оскільки колегія з трьох суддів другого окружного апеляційного суду Каліфорнії заявила, що не згодна з суддею, і заявила, що справу може бути передано до суду присяжних.

Вейд Робсон стверджує, що сім років Джексон знущався над ним Фото: Getty

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"Корпорація, яка сприяє сексуальному насильству над дітьми з боку одного зі своїх співробітників, не звільняється від обов'язку захищати цих дітей тільки тому, що вона належить виключно злочинцю. Було б збоченням не знаходити жодних обов'язків на тій підставі, що корпоративний відповідач має лише одного акціонера. І тому ми скасовуємо рішення, винесені для корпорацій", — йдеться в рішенні суду.

Робсон стверджував, що Джексон знущався над ним із семи до 14 років, а Сейфчак розповів, що зазнавав насильства близько чотирьох років, починаючи приблизно з кінця 1988 року, коли йому було 10 років. Обидва кажуть, що співробітники компанії Джексона не захищали їх належним чином від співака, допомагаючи координувати візити і забезпечувати, щоб Майкл міг залишатися з ними наодинці.

Майкл Джексон і Джеймс Сейвчак Фото: Getty

Джонатан Стейнсапір, адвокат у справі Джексона, продовжує наполягати на тому, що артист був невинний, і впевнений, що позивачами керують тільки ім'я співака і жага наживи.

"Ми, як і раніше, повністю впевнені, що Майкл невинний у цих звинуваченнях, які суперечать усім доказам, які заслуговують на довіру, і незалежним підтвердженням, і які вперше були зроблені тільки через роки після смерті Майкла людьми, вмотивованими винятково грошима", — підкреслив він, коментуючи рішення апеляційного суду.

Зі свого боку адвокат позивачів Вінс Фіналді радий, що суд скасував "неправильні" рішення, які юрист охарактеризував як такі, що суперечать законам Каліфорнії. За його словами, вони створили б небезпечний прецедент, який поставив під загрозу дітей.

За своє життя Джексон зіткнувся з двома розслідуваннями звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми. У 1994 році звинувачення було знято після того, як основна ймовірна жертва вирішила не давати свідчень, і Джексон домігся мирової угоди з сім'єю хлопчиків приблизно на 20 мільйонів доларів. Потім 2005 року суд присяжних у Каліфорнії виправдав Джексона за звинуваченням у розбещенні малолітніх і продажу алкоголю неповнолітнім.

Раніше Фокус писав, що Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі. Співакові було 50 років.