Дуа Ліпа позувала в прозорій сукні під час відпочинку на Ібіці

Артистка відпочиває на сонячному острові в Іспанії та ділиться літнім контентом із шанувальниками.

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28-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала, що позувала в прозорій сукні під час відпочинку на Ібіці. Серією фотографій в ефектному образі знаменитість поділилася у своєму Instagram-акаунті.

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Артистка, яка проводить останні дні літа в компанії батьків і бойфренда на іспанському острові, продемонструвала свій струнку фігуру в білій спідній білизні та відвертій прозорій білій сукні. До ансамблю вона підібрала відповідні панчохи та масивні срібні сережки.

У підписі до публікації Ліпа поміркувала разом зі своїми підписниками про свій зоряний знак.

"Учора я дізналася, що насправді я висхідний Близнюк... хто-небудь, розпакуйте це для мене", — написала вона в підписі до публікації.

Нагадаємо, напередодні Дуа Ліпа насолоджувалася походом по магазинах зі своїм бойфрендом Роменом Гаврасом, коли пара відпочивала з батьками артистки на Ібіці.

Про стосунки 28-річної співачки та 42-річного режисера офіційно стало відомо на Каннському кінофестивалі-2023. Вони дебютували на червоній доріжці як пара. А кілька місяців до того їх тільки підозрювали в романі, "ловлячи" на таємних побаченнях.

Також Фокус писав про спільну вечерю Ромена Гавраса з Дуа Ліпою та її батьками.