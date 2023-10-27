Арабський Vogue підтримав палестинців. Чи вдасться Condé Nast розіграти фішку демократії
Наразі Condé Nast ніяк не коментував зухвалу витівку свого арабського партнера. Утім, кризові менеджери корпорації можуть розіграти наймасштабніший кейс із гри в демократію і зробити вигляд, що так і було задумано.
Напередодні планету облетіло фото обкладинки листопадового Vogue Arabia: видання відкрито підтримало палестинців, розмістивши національні палестинські орнаменти. Цього разу глянець арабського світу присвячений лікарям, медсестрам і журналістам, які перебувають в епіцентрі конфлікту в Секторі Газа. І начебто, все логічно: адже кожен локальний Vogue автоматично включається в політику свого регіону в будь-якій незрозумілій ситуації, тож чому ж Vogue Arabia повинен був стати винятком?
Так от, за всіма законами жанру — якраз мав би. Адже правовласником видання, що продає франшизи Vogue, є компанія Conde Nast International — одна з головних медійних корпорацій у США. А позиція Сполучених Штатів у палестино-ізраїльському конфлікті, що загострився, очевидна і гучно заявлена. Ба більше, ця позиція не змінювалася протягом багатьох десятиліть, від дня заснування держави Ізраїль 1948 року. І, здавалося б, Vogue Arabia, що входить до міжнародної сім'ї Vogue-спільноти, мали, щонайменше, промовчати або озвучити альтернативну позицію в манері лояльнішій і менш вираженій. Але ні! Листопадова обкладинка арабського Vogue буквально кричить на весь прозахідний політикум, виступаючи рупором арабських країн у військовому конфлікті на Близькому Сході. У журналі зазначили, що нинішній конфлікт, а також ситуація з мирними жителями в Газі є однією з найбільших катастроф в історії, яку спільно розділяє весь світ.
Напрошується питання: як таке взагалі могло статися? Найімовірніше, причина проста і полягає в тому, що Vogua Arabia — це франшиза модного видання і контролювати її контент повною мірою неможливо. Модне видання представлено на Близькому Сході дубайською корпорацією Nervora, чий вплив у країнах арабського світу можна порівняти хіба що… з впливом Condé Nast у країнах Заходу.
Як наслідок, Анна Вінтур, яка посідає, починаючи з 2020 року, позицію глобальної директорки з контенту Condé Nast, курує весь контент компанії, за винятком журналу New Yorker, і визначає стратегію Vogue у всьому світі як глобальна редакційна директорка, схоже, залишилася осторонь зі своєю думкою і баченням, якщо не сказати жорсткіше.
Під номером видання, судячи з усього, одноосібно підписався головний редактор Vogue Arabia — Мануель Арно, який змінив на цій посаді принцесу Саудівської Аравії Діну Абдулазіз далекого 2017 року. І якщо в якості глобального редакційного директора в номері заявлена Анна Вінтур, складна іронія ситуації досягає апогею. Як то кажуть, давно думку і позицію головної жінки у світі моди так не ігнорували, якщо не сказати точніше — давно її так не підставляли! Утім, якщо згадка про неї в номері відсутня — ситуація нічим не краща: розкол на обличчі, точніше на глянцевій обкладинці.
Наразі Condé Nast ніяк не коментував зухвалу витівку свого арабського партнера. Утім, кризові менеджери корпорації можуть розіграти наймасштабніший кейс із гри в демократію і зробити вигляд, що так і було задумано.