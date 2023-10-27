Арабський Vogue підтримав палестинців. Чи вдасться Condé Nast розіграти фішку демократії

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Напередодні планету облетіло фото обкладинки листопадового Vogue Arabia: видання відкрито підтримало палестинців, розмістивши національні палестинські орнаменти. Цього разу глянець арабського світу присвячений лікарям, медсестрам і журналістам, які перебувають в епіцентрі конфлікту в Секторі Газа. І начебто, все логічно: адже кожен локальний Vogue автоматично включається в політику свого регіону в будь-якій незрозумілій ситуації, тож чому ж Vogue Arabia повинен був стати винятком?

Фото: Vogue Arabia

Так от, за всіма законами жанру — якраз мав би. Адже правовласником видання, що продає франшизи Vogue, є компанія Conde Nast International — одна з головних медійних корпорацій у США. А позиція Сполучених Штатів у палестино-ізраїльському конфлікті, що загострився, очевидна і гучно заявлена. Ба більше, ця позиція не змінювалася протягом багатьох десятиліть, від дня заснування держави Ізраїль 1948 року. І, здавалося б, Vogue Arabia, що входить до міжнародної сім'ї Vogue-спільноти, мали, щонайменше, промовчати або озвучити альтернативну позицію в манері лояльнішій і менш вираженій. Але ні! Листопадова обкладинка арабського Vogue буквально кричить на весь прозахідний політикум, виступаючи рупором арабських країн у військовому конфлікті на Близькому Сході. У журналі зазначили, що нинішній конфлікт, а також ситуація з мирними жителями в Газі є однією з найбільших катастроф в історії, яку спільно розділяє весь світ.

Напрошується питання: як таке взагалі могло статися? Найімовірніше, причина проста і полягає в тому, що Vogua Arabia — це франшиза модного видання і контролювати її контент повною мірою неможливо. Модне видання представлено на Близькому Сході дубайською корпорацією Nervora, чий вплив у країнах арабського світу можна порівняти хіба що… з впливом Condé Nast у країнах Заходу.

Як наслідок, Анна Вінтур, яка посідає, починаючи з 2020 року, позицію глобальної директорки з контенту Condé Nast, курує весь контент компанії, за винятком журналу New Yorker, і визначає стратегію Vogue у всьому світі як глобальна редакційна директорка, схоже, залишилася осторонь зі своєю думкою і баченням, якщо не сказати жорсткіше.

Під номером видання, судячи з усього, одноосібно підписався головний редактор Vogue Arabia — Мануель Арно, який змінив на цій посаді принцесу Саудівської Аравії Діну Абдулазіз далекого 2017 року. І якщо в якості глобального редакційного директора в номері заявлена Анна Вінтур, складна іронія ситуації досягає апогею. Як то кажуть, давно думку і позицію головної жінки у світі моди так не ігнорували, якщо не сказати точніше — давно її так не підставляли! Утім, якщо згадка про неї в номері відсутня — ситуація нічим не краща: розкол на обличчі, точніше на глянцевій обкладинці.

Наразі Condé Nast ніяк не коментував зухвалу витівку свого арабського партнера. Утім, кризові менеджери корпорації можуть розіграти наймасштабніший кейс із гри в демократію і зробити вигляд, що так і було задумано.