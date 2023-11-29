99-річний експрезидент США Джиммі Картер з'явився на похороні своєї дружини Розалін

39-президент США є рекордсменом-довгожителем. У шлюбі з Розалін він прожив понад 77 років.

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39-й президент США Джиммі Картер відвідав поминальну службу за своєю дружиною Розалін Картер в Атланті. Вони були одружені понад 77 років. Також церемонію прощання відвідали всі нині живі перші леді, зокрема Меланія Трамп і Мішель Обама. Їхнього подружжя на прощанні не було. Про це пише People.

Це рідкісний випадок, коли Джиммі Картер покинув свій будинок. Як сказав один із його онуків, він перебуває "наприкінці свого шляху", але ніколи б не пропустив прощання з коханою дружиною. 1 жовтня Джиммі виповнилося 99 років. Розалін, яка померла 19 листопада, було 96 років.

Джиммі Картер на похоронах дружини Фото: Getty Images

У травні у 96-річної Розалін Картер діагностували деменцію. 17 листопада Центр Картера повідомив, що вона отримуватиме хоспісний догляд вдома, як і її чоловік. У неї залишилися діти — Джек, Чіп, Джеф і Емі — а також 11 онуків і 14 правнуків.

Нагадаємо, Джиммі Картер був президентом США протягом одного терміну — з 1977 по 1981 рік. Через чотири роки після обрання він програв Рональду Рейгану. На посаді в присутності Картера було підписано рідкісну мирну угоду між Ізраїлем і Єгиптом, яка діє донині. Він також запам'ятався стрімкою інфляцією і кризою із заручниками в Ірані.

Джиммі та Розалін були разом ще з дитинства — вони народилися в одній лікарні в місті Плейнс у штаті Джорджія. Їхні матері дружили, тож уперше Джиммі побачив свою майбутню дружину, коли їй було лише три дні.

Джиммі Картер і Розалін Сміт одружилися незабаром після закінчення Картером Військово-морської академії США 1946 року.

Джиммі Картер і Розалін Сміт

Пізніше Джиммі згадував, що коли прийшов з першого побачення з Розалін, то відчув, що він тільки-но провів час із жінкою, з якою одружується.

Молоді закохані почали зустрічатися на відстані, і за цей час Джиммі придумав абревіатуру "ILYTG" (I love you the goodest) — "Я кохаю тебе більше за всіх" — як спосіб лаконічно та стисло висловити свою прихильність.

Після одруження вони повернулися в Джорджію, щоб розвивати бізнес сім'ї Картер з вирощування арахісу, причому кожен доклав до цього руку. Пара стала більш політично залученою на тлі расової напруженості, спричиненої справою Браун проти Ради з освіти, і здійснила несподівану політичну подорож, унаслідок якої Джиммі опинився в особняку губернатора й Овальному кабінеті. У кожній новій кампанії Розалін допомагала розробляти закулісну стратегію і публічно виступала на підтримку свого чоловіка.

Джиммі Картер із дружиною Фото: The White House

Покинувши Білий дім і повернувшись до приватного життя, вони стали співзасновниками Центру Картера і жили у своєму маєтку в рідному Плейнсі між публічними виступами і поїздками.

Джиммі Картер повернувся до викладання в недільній школі після операції із заміни тазостегнового суглоба

Але в лютому, після того як Джиммі вирішив припинити подальше медичне втручання й отримати хоспісну допомогу у своєму будинку в Джорджії, стало зрозуміло, що рекордний шлюб Картерів близький до природного кінця. У травні в Розалін діагностували деменцію, і в листопаді вона також потрапила в хоспіс.

Розалін померла у своєму будинку в неділю у віці 96 років, поруч із нею був Джиммі, якому зараз 99 років. Розалін поховають у Плейнсі, і її чоловік упокоїться поруч, коли прийде його час.

Нагадаємо, попрощатися з Розалін Картер прибули не тільки п'ять перших леді, а й президент США Джо Байден та інші видатні політики.