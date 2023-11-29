99-летний экс-президент США Джимми Картер появился на похоронах своей супруги Розалин

39-президент США является рекордсменом-долгожителем. В браке с Розалин он прожил более 77 лет.

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39-й президент США Джимми Картер посетил поминальную службу по своей супруге Розалин Картер в Атланте. Они были женаты более 77 лет. Также церемонию прощания посетили все ныне живущие первые леди, в том числе Мелания Трамп и Мишель Обама. Их супругов на прощании не было. Об этом пишет People.

Это редкий случай, когда Джимми Картер покинул свой дом. Как сказал один из его внуков, он находится "в конце своего пути", но никогда бы не пропустил прощание с любимой супругой. 1 октября Джимми исполнилось 99 лет. Розалин, которая скончалась 19 ноября, было 96 лет.

Джимми Картер на похоронах супруги Фото: Getty Images

В мае у 96-летней Розалин Картер диагностировали деменцию. 17 ноября Центр Картера сообщил, что она будет получать хосписный уход на дому, как и ее супруг. У нее остались дети — Джек, Чип, Джеф и Эми — а также 11 внуков и 14 правнуков.

Напомним, Джимми Картер был президентом США в течение одного срока — с 1977 по 1981 год. Через четыре года после избрания он проиграл Рональду Рейгану. На посту в присутствии Картера было подписано редкое мирное соглашение между Израилем и Египтом, которое действует по сей день. Он также запомнился стремительной инфляцией и кризисом с заложниками в Иране.

Джимми и Розалин были вместе еще с детства – они родились в одной больнице в городе Плейнс в штате Джорджия. Их матери дружили, так что впервые Джимми увидел свою будущую жену, когда ей было только три дня.

Джимми Картер и Розалин Смит поженились вскоре после окончания Картером Военно-морской академии США в 1946 году.

Джимми Картер и Розалин Смит

Позже Джимми вспоминал, что когда пришел с первого свидания с Розалин, то почувствовал, что он только что провел время с женщиной, на которой женится.

Молодые влюбленные начали встречаться на расстоянии, и за это время Джимми придумал аббревиатуру "ILYTG" (I love you the goodest) – "Я люблю тебя больше всех" — как способ лаконично и кратко выразить свою привязанность.

После женитьбы они вернулись в Джорджию, чтобы развивать бизнес семьи Картер по выращиванию арахиса, причем каждый приложил к этому руку. Пара стала более политически вовлеченной на фоне расовой напряженности, вызванной делом Браун против Совета по образованию, и предприняла неожиданное политическое путешествие, в результате которого Джимми оказался в особняке губернатора и Овальном кабинете. В каждой новой кампании Розалин помогала разрабатывать закулисную стратегию и публично выступала в поддержку своего мужа.

Джимми Картер с супругой Фото: The White House

Покинув Белый дом и вернувшись к частной жизни, они стали сооснователями Центра Картера и жили в своем поместье в родном Плейнсе между публичными выступлениями и поездками.

Джимми Картер вернулся к преподаванию в воскресной школе после операции по замене тазобедренного сустава

Но в феврале, после того как Джимми решил прекратить дальнейшее медицинское вмешательство и получить хосписную помощь в своем доме в Джорджии, стало ясно, что рекордный брак Картеров близок к естественному концу. В мае у Розалин диагностировали деменцию, и в ноябре она также поступила в хоспис.

Розалин умерла в своем доме в воскресенье в возрасте 96 лет, рядом с ней был Джимми, которому сейчас 99 лет. Розалин похоронят в Плейнсе, и ее супруг упокоится рядом, когда придет его время.

Напомним, попрощаться с Розалин Картер прибыли не только пять первых леди, но и президент США Джо Байден и другие видные политики.