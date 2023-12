Принц Гаррі виграв у Високому суді Лондона процес проти кількох британських ЗМІ

Принц звинуватив журналістів холдингу Mirror Group у прослуховуванні його телефонів і використанні інших незаконних засобів збору інформації.

Принц Гаррі виграв у Високому суді Лондоні процес проти британських видань холдингу Mirror Group, що видає газети Daily Mirror, Sunday Mirror і Sunday People. Суд задовольнив 15 із 33 позовних вимог принца. Про це пише ВВС.

Принцу мають виплатити компенсацію в розмірі 140 600 фунтів стерлінгів, оскільки суддя встановив, що телефон принца атакували в період із 2003 до 2009 року. Іншому позивачеві у цій справі, акторові серіалу "Вулиця Коронації" Майклу Ле Веллу, було присуджено 31 650 фунтів стерлінгів.

На практиці Гаррі може отримати набагато більше, тому що є ще 115 статей, які, як він стверджує, пов'язані з хакерством, які не були частиною цього тестового прикладу. Однак, як він неодноразово заявляв, ця битва йде не про гроші, а про встановлення істини.

Принц Гаррі біля Високого суду Лондона Фото: Getty

Британська преса зазначає, що Гаррі став першим високопоставленим представником королівської сім'ї, який давав свідчення в суді за останні більш ніж 130 років.

Суддя стверджує, що два керівники Mirror Group приховали факт злому від правління Mirror.

Суддя Фанкорт заявив, що до кінця 2011 року про це знали два директори: Пол Вікерс, директор із правових питань групи, і Слай Бейлі, головний виконавчий директор.

"Я виявив, що пан Вікерс безумовно знав про злом телефонів приблизно з кінця 2003 року, але, цілком можливо, і раніше. Пані Бейлі знала або — що за законом означає одне й те саме — закривала на це очі приблизно з кінця 2006 року. Імовірність масштабної незаконної діяльності мала бути ретельно розслідувана", — повідомив суддя, зазначивши, що ця інформація була прихована від ради директорів, від парламенту в 2007 і 2011 роках, від розслідування Левесона, від акціонерів і громадськості протягом багатьох років.

"І масштаби цього були приховані від позивачів у судовому процесі про хакерські атаки Mirror Newspapers і навіть від суду під час і до суду 2015 року", — резюмував суддя.

За версією позивача, журналісти таблоїдів Daily Mirror, Sunday Mirror і The People скористалися слабкими місцями в системі безпеки, щоб отримати доступ до голосової пошти позивачів (окрім Гаррі, до позову долучилися ще троє людей) та прослухати повідомлення, залишені їхніми друзями і членами сімей.

Високий суд також постановив, що Пірс Морган знав про злом телефонів і був причетний до цього, коли був редактором Daily Mirror.

Пірс Морган Фото: Piers Morgan/Instagram

Сам Морган каже, що у нього не було жодних розмов з юристами газети Mirror Group (MGN) протягом усієї справи, порушеної принцом Гаррі, а це означає, що він не міг відповісти на звинувачення, висунуті проти нього в суді.

Він каже, що ці заяви були зроблені "його старими ворогами, у яких є користь".

Колишній редактор Daily Mirror також каже, що незрозуміло те, що претензії, висунуті щодо його редакційної діяльності, не були оскаржені в суді адвокатами, які представляють видавця газети.

Далі Морган заявляє, що він "ніколи не зламував телефон і не говорив будь-кому ще зламати телефон", і каже, що не було представлено жодних доказів того, що він це зробив.

Він також каже, що жодна зі сторін у справі його не викликала як свідка і не просила дати свідчення, що, за його словами, він був би радий зробити.

Нагадаємо, принц Гаррі стверджував, що видання Mirror Group опублікували інформацію про його стосунки з Челсі Деві, яка тоді була його дівчиною. Медіахолдинг визнавав, що ще 2004 року наймав приватного детектива, який, зокрема, дістав доступ до телефону принца, проте заперечував, що отриману інформацію використовували для підготовки статей.

Принц Гаррі та Челсі Деві Фото: Getty Images

Адвокат принца в заяві від його імені назвав рішення суду "перемогою правди". Процес, відповідно до принципів британського права, може стати прецедентом. Надалі судді зможуть спиратися на нього під час вирішення позовів між знаменитостями і пресою.

При цьому кілька днів тому принц Гаррі програв інший процес — за позовом про наклеп проти The Daily Mail і The Mail on Sunday. Британський суд зобов'язав його виплатити виданням 48 447 фунтів як судові витрати до 29 грудня.

Герцог Сассекський подав до суду на Associated Newspapers Ltd. через статтю, у якій ідеться про те, що Гаррі намагався приховати свої зусилля зі збереження профінансованого державою захисту у Великій Британії після того, як залишив свою посаду члена королівської сім'ї, який працює.

Суддя Метью Ніклін постановив у п'ятницю у Високому суді Лондона, що стаття, опублікована в лютому 2022 року, не є наклепницькою.

Гаррі заявив, що стаття була "фундаментально неточною", а газета оббрехала його, припустивши, що він брехав у своїх первинних публічних заявах щодо спроб оскаржити рішення уряду позбавити його служби безпеки після того, як він і його сім'я переїхали до США 2020 року.

Нагадаємо, виступаючи у Високому суді Лондона, принц Гаррі образив уряд Великої Британії та колишнього дворецького своєї матері.