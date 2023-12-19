57-річна Голлі Беррі продемонструвала ідеальну фігуру на пустельній фотосесії

Судячи з фото актриси, зараз вона перебуває в Саудівській Аравії.

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57-річна Голлі Беррі опублікувала нове фото в спідній білизні, продемонструвавши свою ідеальну фігуру. Якщо врахувати, що вона раніше постила фото і відео зі своїм бойфрендом Ваном Хантом із Джидди, можна припустити, що нове фото акторки зроблено в пустелі Саудівської Аравії. Про це пише Daily Mail.

Беррі підписала пост: "Не вдалося приховати ці камені". До слова, на одному з них видно петрогліфи (доісторичні малюнки), які є пам'ятками пустелі в Саудівській Аравії.

Беррі в Саудівській Аравії Фото: Instagram halleberry

Також акторка порадувала шанувальників ще одним чудовим знімком у пустелі, продемонструвавши свої бездоганні риси обличчя.

Вона позувала в джипі-кабріолеті в бежевій хустці на голові, доповнивши образ стильними сонцезахисними окулярами в чорній оправі та розкішною каблучкою зі смарагдом.

Беррі в Саудівській Аравії

Підписуючи пост, вона написала: "Більше радості = менше ненависті". Ймовірно, це була відповідь на негативні коментарі під її постом про Джидду.

Голлі Беррі та Ван Гант у Джидді

Раніше Беррі також розповіла про свій "неспокійний початок" з партнеркою за фільмом "Мод проти Мод" Анджеліною Джолі, хоча вона додала, що це, найімовірніше, допоможе фільму.

У квітні повідомлялося, що Warner Bros. здобула перемогу в конкурентній боротьбі з кількома студіями за бойовик-трилер.

І Беррі, і Джолі були пов'язані як із зірками, так і з продюсерами через свої продюсерські компанії.

"Початок у нас був непростим, і я думаю, що це послужить нам добру службу в спільному екранному часі", — сказала Беррі. Актриса додала, що вона "дуже рада працювати з іншою жінкою і створювати історію з нашою чутливістю і з нашої точки зору".

Холлі не стала докладно розповідати про початкові розбіжності між нею і Джолі, додавши, що людям доведеться почекати, щоб почути цю історію, але наполягає на тому, що це "хороша історія".

Також вона зазначила, що вони з Джолі знайшли про що поговорити.

"Ми багато говорили про розлучення і колишніх. Ми зблизилися, скажімо так", — сказала акторка, яка також, як і Джолі, пережила непросте розлучення. Також вони обидві були тричі одружені й тричі розлучилися.

Раніше Голлі була одружена із зіркою бейсболу Девідом Джастісом (1993-1997), співаком і автором пісень Еріком Бене (2001-2005) і Олів'є Мартінесом (2013-2016).

Анджеліна була одружена зі своїм партнером по фільму "Хакери" Джонні Лі Міллером (1996-2000), Біллі Бобом Торнтоном (2000-2003) і Бредом Піттом (2014-2019).

Нагадаємо, раніше Беррі повідомила, що її розлучення з Мартінесом тривало сім років. При цьому в шлюбі з ним вона була тільки три роки.