Від бомбера до черевиків: таємний сенс гардероба Меган Маркл у Канаді

Меган Маркл під час своєї закордонної поїздки продемонструвала вбрання на 55 тисяч доларів. Причому це були як і недорогі зимові черевики, так і шикарне пальто.

Від бомбера Hermes за 4000 доларів до черевиків "Жанна Арктична" за 250 доларів — під час своєї поїздки до Канади Меган Маркл продемонструвала свій новий гардероб, у якому журналісти вже побачили багато таємних послань і прихованих сенсів. Утім, коштували вбрання Меган, як завжди, доволі дорого — понад 55 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Для публічної особи на кшталт Меган Маркл, підібрати гардероб, це все одно, що пройти мінним полем. Їй доводиться не тільки турбуватися про те, наскільки це можна, але зростає необхідність турбуватися про її походження.

Навіть прикраси мають бути етичними і бути подарованими правильними людьми, інакше в соцмережах почнуть обговорювати, наскільки кривавими були ваші діаманти.

Тож одразу стало зрозуміло, що свій гардероб для поїздки у Вістлер, Канада, герцогиня Сассекська підбирала дуже ретельно. Поки вона була поруч з принцом Гаррі, щоб підтримати підготовку до Ігор нескорених наступного року, для спостерігачів за модою в усьому світі почалися "ігри лейблів".

Із сотень — ні, тисяч — зимових черевиків, які могла б носити Меган, вона вибрала пару черевиків Joan Of Arctic (Жанна Арктична) від Sorel за 250 доларів. Збіг чи підсвідомий спосіб прирівняти себе до святої мучениці, яку спалили на багатті представники англійської корони?

Меган Маркл і принц Гаррі в Канаді Фото: GettyImages

Більшість відвідувачів гірськолижного курорту визнали б повністю біле вбрання непрактичним, але тільки не Меган, яка поєднала ці черевики з кашеміровим светром кольору слонової кістки вартістю 750 доларів від лос-анджелеського лейбла Co; білими джинсами-скінні за 250 доларів від Frame; і стьобаним пуховиком від Calvin Klein вартістю 300 доларів.

До цього образу вона додала чорну кашемірову шапку-біні Burberry з помпоном — зрозуміло, зі штучного хутра. Це був затишний образ сусідської дівчини, що нагадує одяг, який вона носила, коли вони з Гаррі вперше почали зустрічатися. Адже їхній перший вихід як пари відбувся на Іграх нескорених 2017 року.

Меган Маркл у Канаді Фото: Getty Images

Модні журналісти вважають, що це було зроблено навмисно, щоб показати, що почуття між Гаррі і Меган не згасли, а також, щоб продемонструвати, що вона та ж Меган, хоч тепер її одяг і коштує дорожче.

Журналісти побачили прихований сенс і в наборі прикрас, який вибрала Меган для виходу в світ. Поряд з годинником Cartier Tank Francaise, який колись належав принцесі Діані, вона носила каблучку з діамантом від Shiffon, ювелірної фірми, яка допомагає підтримувати бізнес, що розширює можливості жінок, через свій Фонд Startup Girl Foundation.

Згодом, у День святого Валентина, Меган одягла вишнево-червоне пальто вартістю 5800 доларів від улюбленого бренду кожного шанувальника тихої розкоші Loro Piana в поєднанні з такою ж червоною сумкою через плече вартістю 2150 доларів від Valentino.

Модні експерти вважають, що пальто було частиною образу, який демонстрував життя Меган у багатому передмісті Монтесіто.

Повернувшись на снігові схили, Меган одягла темно-синю куртку-пуховик Hermes за 3800 доларів з джинсами La Ligne за 200 доларів і кашеміровою шапкою Aritzia за 55 доларів. Навіть чохол для її телефону від Bottega Veneta за ціною 250 доларів.

Меган Маркл у Канаді Фото: Getty

Увечері того ж дня вона одягла кремове пальто з поясом за 2400 доларів від бренду Sentaler з Торонто.

Наступного дня її бачили в накидці з альпаки того ж лейбла за 1400 доларів, цього разу темно-бежевого кольору. Це вбрання Меган поєднувала з чобітьми для верхової їзди від Co вартістю 1200 доларів, незважаючи на те, що в полі зору не було жодного коня, і довгими рукавичками Max Mara.

Меган Маркл у пальті-пончо з вовни альпаки в пальто Фото: Getty

У своєму останньому образі Меган застосувала всі етичні заходи в сукні Oseph за 1700 доларів стерлінгів від Greta Constantine з її улюбленим асиметричним вирізом з відкритими плечима. Як і принцеса Уельська, герцогиня любить підтримувати жінок-дизайнерів.

Меган Маркл у сукні кольору хакі

Його "армійський зелений" колір не був випадковим, з огляду на те, що його носили на вечері "One Year To Go Invictus", заході, що прославляє стійкість і дух товариства солдатів.

На завершення вона додала діамантове намисто вартістю понад 16 тисяч доларів від Логана Голловелла. Але це були не просто діаманти: це були діаманти, створені в лабораторії, а значить без жодного темного минулого.

Це було ідеальне завершення ідеальної серії образів.

