Спить у клітці та гуляє на повідку: американка розповіла про свою таємну сторону (відео)

Блогерка стверджує, що в клітці почувається в більшій безпеці, ніж на ліжку. У неї немає бойфренда, але є друзі, які поділяють її інтереси.

Related video

Соціальні мережі явили світові масу неординарних особистостей, які вміють дивувати, завдяки чому збирають тисячі підписників і розважають їх оригінальним контентом. А там і до всесвітньої слави недалеко, якою б дивною вона не була. Наприклад, американка, відома в Instagram як Meow (Мяу), яка прославилася тим, що ідентифікує себе як собака. Про це говоритьі її сторінка в соцмережі, і вона сама в ефірі KIIS FM на шоу Кайла Сенділенденса та Джекі О.

Розмовляючи з ведучими, вона зізналася, що спить у клітці, отримує ласощі для собак і має "хендлерів", які допомагають доглядати за нею.

Мяу, яка веде прямі трансляції на ігровій платформі Twitch, пояснила, що вона — далматинець, може гавкати і бігати рачки, коли перевтілюється у тварину.

За її словами, сон у клітці їй подобається більше.

"У мене там пастельні ковдри і пастельні подушки, щось на кшталт перебування в замкнутому просторі. Я не знаю, чи змушує це мене почуватися в безпеці від світу, чи змушує мене почуватися, що світ у безпеці від мене, але це здається комфортом напевно! Мені воно підходить, практичне правило для собак таке: якщо вони можуть у ньому стояти, значить, воно для них досить велике, тож поки що я стою на четвереньках", — пояснила вона.

Коли її запитали, чи ідентифікує вона себе як собаку, чи просто відчуває, що в ній є собачий дух, Мяу пояснила, що вона "дівчинка-собака", і розповіла, як вона завжди любила "ігри".

"Я думаю, що диво, яке приходить з грою і просто зачаруванням життям навколо, — це прекрасно. Я не впевнена, чи складала я коли-небудь два і два, що мені довелося припинити це, коли я стала дорослою. Я вважала, що щойно я зароблю свої власні гроші і заплачу за оренду, я зможу робити все, що захочу, і я хотіла бути собакою!" — продовжила дівчина.

У неї немає бойфренда, але її компаньйонами стали "хендлери", які водять її на прогулянки і годують. Про жодну романтику і секс із ними не йдеться, оскільки вони — друзі героїні, які або мають схожі інтереси, або підтримують її спосіб життя. Робиться все це безкоштовно.

"У мене є куратори. Щось на кшталт дресирувальників собак. Мене годують, водять на прогулянки, ми тренуємося, і це одне з моїх улюблених занять, тому що я отримую частування", — повідомила Мяу. Вона любить подрібнену курку, в'ялене м'ясо і навіть печиво для собак.

Іноді дівчина їсть собачий корм, але розбавляє його іншими продуктами, наприклад, кістковим бульйоном або чимось іще для надання смаку.

Косплеєр сказала, що вона почувається "більш людяною", стикаючись із "первісним, тваринним" боком своєї особистості, і її не хвилює, що про неї подумають інші:

"Я не зосереджуюся на інших людях та їхній реакції на мене, тому що в той момент, коли я просто ганяюся за м'ячем, будучи собакою, я хочу сидіти і грати перед тим, хто перебуває в центрі моєї уваги".

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворився на вовка" за 20 тисяч доларів.