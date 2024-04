У Меган Маркл з'явилася нова улюблена прикраса: браслет за 5500 доларів

Герцогиня Сассекська одягла тенісний браслет з діамантами сім разів за шість тижнів. І одягала його щоразу, коли виходила у світ.

Меган Маркл відома своєю любов'ю до дорогих і яскравих прикрас, але, можливо, у неї з'явилася нова улюблена коштовність. І скоріше за все — це подарунок від принца Гаррі на День святого Валентина. Адже вона одягає його з лютого цього року щоразу, з'являючись на публіці. Про це пише Daily Mail.

У 42-річної герцогині Сассекської на зап'ясті помітили нову вишукану прикрасу. Це тенісний браслет Ariel Gordon Diamond Hex вартістю 5500 доларів. І вона одягала його сім разів всього за шість тижнів, включно з її останнім візитом до дитячої лікарні в Лос-Анджелесі.

Цей приголомшливий виріб прикрашений діамантами загальною вагою понад 1,5 карата, укладеними в шестикутні ланки з цільного золота.

Тенісний браслет, який носить Меган Маркл Фото: Ariel Gordon

Браслет з 14-каратного жовтого золота також виготовлений вручну в Лос-Анджелесі і складається з 26 каменів.

Вперше цю прикрасу було помічено на зап'ясті Меган 15 лютого, і королівські спостерігачі припустили, що це, можливо, подарунок Гаррі на День святого Валентина.

Ювелірна прикраса дебютувала, коли Меган і Гаррі відвідали громадський центр Маунт-Каррі, який розташований на традиційній території нації Лілват.

Вона одягла його разом з іншими своїми прикрасами, наприклад, своїм улюбленим годинником Cartier, який раніше належав її свекрусі, принцесі Діані.

Меган Маркл із новим браслетом

16 лютого Меган була сфотографована з елегантним браслетом на гала-концерті "Ігри нескорених 2025 One Year To Go".

Вона поєднувала його з вишуканою сукнею шавлієвого кольору на одне плече.

Меган також одягла його в Міжнародний жіночий день 8 березня, коли вона пішла повечеряти з Гаррі в La Barbecue.

І востаннє герцогиня Сассекська одягла цю прикрасу, коли відвідала дитячу лікарню в Лос-Анджелесі.

Герцогиня поєднала нову улюблену прикрасу з квітковою сукнею-сорочкою Oscar De La Renta з шовкового шифону за 3490 доларів з довгими рукавами і чорними балетками.

Меган Маркл із новим браслетом

Вона розмовляла з маленькими пацієнтами і робила з ними знімки на Polaroid, а потім ставила на них автографи ручкою Sharpie. І читала дітям казку вголос.

Що таке тенісний браслет

Почувши словосполучення "тенісний браслет", можна подумати про спортивний аксесуар. Але ця прикраса пов'язана з тенісисткою Кріс Еверт. 1978 року під час тенісного матчу US Open з її руки злетів діамантовий браслет від Cartier, створений ювеліром Джорджем Бедеві. Довелося навіть зупинити матч, щоб знайти прикрасу. Еверт у підсумку програла і на пресконференції поскаржилася, що не могла продовжувати гру без улюбленого "тенісного" браслета, який був її талісманом. Ювеліри зрештою зробили надійну застібку. І назва прижилася. Тепер тонкі браслети з діамантами в ряд в оправі з дорогоцінних металів називають "тенісними".

У Меган Маркл є ще кілька схожих браслетів, причому один з них раніше належав прицнесі Діані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мати Меган — Дорія Регланд потоваришувала з іншими впливовими жінками: матір'ю Кім Кардаш'ян і Тіною Ноулз — матір'ю Бейонсе.