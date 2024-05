"Не хочу просто чекати": Селін Діон бореться з хворобою і сподівається повернутися на сцену (фото)

Медики поставили співачці діагноз синдром ригідної людини. За словами Селін Діон, зараз вона вчиться жити з невиліковною хворобою і розраховує на нові наукові розробки.

Знаменита канадська співачка Селін Діон планує востаннє виступити в телешоу. Вона продовжує боротьбу з аутоімунним захворюванням, повідомляє Sun.

У 2022 році виконавиці відомої пісні My Heart Will Go On поставили діагноз "синдром ригідної людини", але вона працює над своїм голосом, намагаючись знову співати попри хворобу. "Селін не відмовляється від свого бажання знову співати. Вона працює з викладачами з вокалу, учасниками гурту та фахівцями вже понад шість місяців. Вона вважає, що могла б випустити фільм-концерт, у якому вона виконає свої найбільші хіти", — повідомило джерело виданню на умовах анонімності.

Співачка Селін Діон

Селін скасувала решту концертів свого світового турне Courage минулого року через проблеми зі здоров'ям, про які відверто розповіла в новому повнометражному фільмі "Я: Селін Діон". Вона сподівається, що коли-небудь зможе повернутися на сцену. Селін нещодавно пояснила, що вона щодня використовує різні методи лікування захворювання, яке уражає м'язи.

"Я не знаю, що моє тіло скаже мені. З іншого боку, я не хочу просто чекати. Я не перемогла цю хворобу, оскільки вона все ще в мені і завжди буде. Але сподіваюся, що ми знайдемо диво, спосіб вилікувати це за допомогою наукових досліджень, а зараз мені потрібно навчитися з цим жити", — зазначила співачка.

Селін поставлено діагноз синдром ригідної людини — рідкісний неврологічний розлад, що спричиняє прогресуючу м'язову ригідність і спазми. Спазми можуть бути болісними, з'являтися і зникати, а з часом можуть посилюватися. Скутість зазвичай уражає м'язи тулуба, але може також впливати на руки та ноги.

Нагадаємо, 17 травня Селін Діон поділилася рідкісним фото 13-річних близнюків. Сини Селін Діон Едді та Нельсон народилися за допомогою кесаревого розтину. Співачка сама виховує дітей, їхній батько помер від раку 8 років тому.