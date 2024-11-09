Зима и комнатные растения: как сохранить любимые вазоны и уберечь их от гибели

У зимові місяці у кімнатних рослин — період спокою, тому до догляду за ними потрібно підходити особливо ретельно. Надмірне поливання, сухе повітря і протяги для них однаково небезпечні.

Кінець осені та зимові місяці — особливий період для кімнатних квітів, оскільки вони, як і природа за вікном, пристосовуються до зміни сезонів. У цей період догляд за ними потребує певної корекції, оскільки вони не так активно ростуть і потребують спокою. Особливо ретельно потрібно підходити до питання їхнього поливання, щоб рослини не загинули, а їхнє коріння залишалося здоровим і не гнило. Як це робити правильно, розповів ресурс Plant perfect.

Коли слід поливати кімнатні рослини взимку?

Більшості кімнатних рослин взимку потрібно менше води. Хоча зимове повітря може бути сухішим, квіти ростуть повільніше в холодні місяці, а деякі навіть повністю впадають у сплячку. Їхнє коріння може загнити, якщо їх переливати, тому в зимові місяці слід змінити графік поливання і кількість використовуваної води.

Частота поливання рослин безпосередньо залежить від рослин, розміру їхніх горщиків і ґрунту, умов освітлення, вологості та температури будинку. Слідкуйте за тим, як вони реагують на ваш поточний графік поливу, і вносьте відповідні корективи.

Які ознаки надмірного поливання кімнатних рослин?

Вода необхідна для виживання наших кімнатних рослин, але надмірне поливання може швидко їх убити, особливо взимку. Зверніть увагу на такі ознаки перезволоження кімнатних рослин взимку:

Одночасне опадання нового і старого листя.

Листя коричневіє, жовтіє і в'яне. Це відбувається через те, що заболочене коріння не може ефективно поглинати кисень, що призводить до погіршення засвоєння поживних речовин і пошкодження клітин.

У надмірно политих рослин часто м'які, м'які стебла і коріння через надмірну вологість, що вказує на потенційну кореневу гниль і пошкодження тканин.

Гілки, листя або квіти вкриті цвіллю. Надмірна вологість створює сприятливе середовище для росту цвілі, грибка і грибків на поверхні ґрунту або навколо основи рослини.

Коріння згнило або має неприємний запах.

Коріння слизьке або сіре.

Зараження шкідниками. Перезволожені рослини, які відчувають стрес, більш сприйнятливі до зараження шкідниками, такими як грибні комарики і коренева попелиця.

Якщо перелив трапився, рослини можна пересадити у свіжий ґрунт і подивитися, чи вони відновляться. Повністю згниле коріння — це безнадійна справа, тому краще попереджати такий розвиток подій і не допускати надлишку води.

Якщо рослина занадто залита водою, її необхідно пересадити, щоб не допустити загибелі коренів Фото: freepik

Поливати кімнатні рослини тільки в тому разі, якщо ґрунт сухий щонайменше на 5 см у глибину. Щоразу, коли рослина висихає, переконайтеся, що вона добре полита. Зазвичай поверхня ґрунту висихає швидше в зимові місяці, але це не обов'язково означає, що кімнатній рослині потрібна вода. Поливати квіти взимку потрібно так, щоб у горщику не залишалася зайва вода.

Підтримуйте вологе середовище для своїх рослин. Обприскування поверхні ліан або листя кімнатних рослин забезпечує вологість квітам взимку, але це працює тільки для певних видів, таких як грошові дерева і алоказії. Для інших краще використовувати зволожувач або піддон з галькою, стежачи, щоб вода в ньому теж не застоювалася.

Крім того, вазони потрібно тримати подалі від вентиляційних отворів і протягів.

Поливати квіти необхідно рясно, але рідше. Маленькі порції води можуть нашкодити або вбити рослину, тому що вода не досягне коріння і не сприятиме здоровому, глибокому росту.

Для поливання необхідно використовувати воду кімнатної температури. Це допоможе кімнатним рослинам уникнути шоку, особливо взимку. Кімнатна рослина, що зазнала впливу занадто гарячої або холодної води, може постраждати і отримати стрес.

Слід пам'ятати, що різним кімнатним рослинам потрібна різна кількість води. Наприклад, посухостійким кактусам і сукулентам достатньо мінімального поливання, тоді як деяким тропічним кімнатним рослинам може знадобитися частіше зимове поливання.

Щоб не забувати, коли і що поливалося, краще завести розклад поливань. Це можна зробити як на папері, так і вносити нотатки в телефон.

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