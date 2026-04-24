"Колись були простими": співачка Ірина Білик заговорила про минуле

Артистка поділилася роздумами про зміни, які приходять із дорослішанням. Співачка пригадала, якими простими були її погляди на життя раніше, і порівняла їх із сучасною реальністю.

У своєму Instagram Ірина Білик опублікувала емоційний допис, у якому замислилася над тим, як змінюються люди з роками. За словами співачки, у дитинстві все здавалося значно легшим і природнішим.

"Після минулого допису подумала, ми ж колись були максимально простими. Хотіли — їли. Подобалось — робили. Не подобалось — не змушували себе. А що зараз? Навіть задоволення іноді "по графіку", — написала вона.

Білик також звернулася до підписників із запитанням, запропонувавши їм поділитися власними думками про дорослішання. Вона поцікавилася, у чому саме вони відчувають найбільшу різницю між собою теперішніми та тими, якими були в дитинстві.

Реакції людей

Публікація викликала жваве обговорення в коментарях, де шанувальники почали ділитися власними історіями та спостереженнями про втрату безтурботності.

"Ми жили в мирі. У нас було щасливе дитинство і юність. Вибачте діти і онуки, що війна забирає саме цінне — Життя";

"Була довіра до світу, це основне, що кудись кануло. Вернеш довіру — вернеш цю простоту. Магія в довірі і спокої";

"Я народилась дорослою. Розуміючи, що світ ніколи не відмовиться від брехні, я вирішила жити на своїй планеті, не підлаштовуючись під нього. Тому ніяких змін";

"Зараз ми дорослі в рамках і кайданах системи, яка диктує нам, що робити. Як вирватись? А просто! Поїхати туди, де тебе не знають, і робити те, що хочеш, стати вільною від людей".

Співачка часто ділиться у соцмережах роздумами, які змушують підписників замислитися та активно реагувати в коментарях. Зокрема, раніше вона заінтригувала аудиторію питанням про потойбічне життя, поцікавившись: "А якщо потойбічне життя існує — кого б ви хотіли там зустріти?".

Окрім цього, один із її дописів викликав особливий резонанс серед фанатів. Артистка опублікувала фото із зображенням двох жіночих рук, де одна ніжно тримає іншу, та додала запитання: "Чи може жіноча дружба перерости у щось більше?". Такий пост підштовхнув шанувальників до різних припущень і жвавих обговорень.

