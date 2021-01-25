Локдаун розбрату. Чому його скасували, а суперечки про те, чи був він потрібен, не вщухають

Років 20 тому мені дали добру пораду: якщо не дуже близько знайома із співрозмовником, що не торкайся в розмові політики і релігії, занадто велика ймовірність сварки на рівному місці.

У 2020-му до списку потенційно конфліктних тем додалася ще одна: доцільність застосування обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням пандемії.

Тут не буває мирних суперечок і приятельських дискусій. Опоненти утворюють два непримиренні табори без найменшого шансу переконати один одного, аргументи зливаються з емоціями, ризикуючи перетворитися у взаємні звинувачення.

В інтернеті цим протиборчим таборам придумали дотепні назви: ковід-лоялісти і ковід-дисиденти.

Перші переконані, що карантинні обмеження рятують життя, а їх порушники піддають смертельному ризику не тільки самих себе, але і всіх, кому не пощастило опинитися поруч.

Другі впевнені, що коронавірус безпечніший за грип, що теж щороку ніс безліч смертей, але ніхто через це не оголошував локдаунів.

Істерію навколо COVID-19 дисиденти пояснюють по-різному. Хтось вдаряється в конспірологію, вірячи, що якісь закулісні сили нагнітають її навмисно, прагнучи поневолити людство. Хтось бачить корінь зла в банальній некомпетентності влади, що намагається списати власні промахи за рахунок глобального лиха.

Така поляризація думок менш відчутна в тих країнах, де високий рівень довіри населення до влади, але і там далеко не дорівнює нулю. Американський психолог Бенжамен Дворський у колонці, написаної для газети Boston Globe, припустив, що противники і прихильники проходження антикоронавірусних правил не можуть дійти згоди або принаймні до компромісу, тому що природа їх протиріч носить не раціональний, а емоційний характер.

Тільки на перший погляд здається, що прихильники і противники карантину, масочного режиму, закриття кордонів і інших обмежувальних заходів сперечаються про те, чи ефективні всі ці методи боротьби з епідемією і наскільки насправді небезпечний COVID-19.

Дворський переконаний, що в дійсності це навіть не суперечка, а зіткнення двох глибинних людських страхів, причому, сила кожного з них для конкретної людини залежить не від обставин і аргументів, а від типу психіки. Йдеться про страх смерті, з одного боку, і боязні втратити свободу — з іншого.

"У країнах, де в більшості населення переважає страх втратити свободу, ввести повний локдаун просто неможливо, навіть якщо його ефективність буде безперечно науково доведена, — вважає Дворський. — Будь-яка масова кампанія, ініційована державою, у таких суспільствах може носити тільки рекомендаційний, але ніяк НЕ примусовий характер".

У країнах же, де переважає страх смерті, той факт, що держава вводить найжорсткіші обмежувальні заходи, у більшості не просто не викликає обурення, а, навпаки, заспокоює. Ті ж, хто більше бояться втратити свободу, стають ковід-дисидентами, — додає дослідник.

Оскільки обидва страхи носять ірраціональний характер, для цих людей, по суті, неважливо, яким насправді є відсоток смертності від коронавірусу, або чиєсь намагання насправді використовувати пандемію, як привід для обмеження прав і свобод. Тому заперечувати тези обох груп марно.

Іронія в тому, що багато країн західного світу, історично вважалися оплотом свободи й індивідуалізму, на перевірку виявилися в таборі "голосують за страх смерті". Якщо людей можна примусити до цього, не викликаючи масових протестів, це правильна ознака того, що за певних обставин громадяни будуть готові розлучитися з демократичними правами і свободами. Потрібно тільки налякати їх досить сильно.