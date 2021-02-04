Sputnik і Lancet. Чи схвалять у Європі російську вакцину від коронавірусу

Отже, читаю статтю в одному з найавторитетніших світових наукових видань The Lancet про сенсаційні результати російської вакцини Супутник V. (У статті стверджується про 90% ефективності російської вакцини від коронавірусу. Назва статті: Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective В перекладі: Кандидат у вакцини від ковіду Супутник V визнаний безпечним і ефективним — Ред)

Загалом, стаття написана добре, дані наведені грамотно, все відповідає стандартам. До самої статті у мене претензій немає — хороша стаття, написана професійно. Тож не дивно, що у світі її прийняли прихильно і оптимістично.

Однак, деякі дивні речі все-таки є.

1) Результати тільки по Москві. Чому? В інших містах такий бардак, що зібрати дані було б зовсім неможливо?

2) Співвідношення експериментальної групи до плацебо 3:1. Автори роблять вигляд, що так і було задумано, але ми розуміємо, що справа, швидше за все, у тому, що люди масово вибували з дослідження, роблячи собі тести на антитіла і роблячи щеплення у найближчій поліклініці.

3) Число хворих визначалося по позитивному ПЛР-тесту після 21 дня після першої дози. При цьому, другу дозу вводили саме на 21 день після першої.

Тобто вплив другої дози вони досліджували неповноцінно. Навіщо робити саме такий дивний ендпоінт — абсолютно незрозуміло.

Автори скромно замовчують про те, що на тлі тривалого клінічного дослідження вакцина надійшла в поліклініки для масової вакцинації.

Коли конкретно це сталося в Москві, я розкопувати не став, але потрібно уважно дивитися, чи перекривалися інтервали дослідження з початком кампанії масової вакцинації в Росії.

Підозрюю, що перекривалися — саме про це говорили самі виробники вакцини ще в грудні. Якщо це так, то валідність плацебо-групи дуже сумнівна.

Автори заявляють, що всі пацієнти були внесені в московську єдину електронну медичну систему, яка, по-ідеї, повинна фіксувати факт самостійної вакцинації в поліклініці.

Я не знаю, як саме працює ця система у Москві, чи в усіх районних поліклініках вона взагалі функціонує, і чи можна її обійти за шоколадку. З огляду на те, що автори взагалі ніяк не обговорюють цей момент, вони вважали за краще його мовчки замести під килим.

Загалом, думаю, що не можна проводити клінічні дослідження разом з масовою вакцинацією, буде лажа. А вони, схоже, провели, але не зізнаються.

Далі, питання викликає фіксація випадків захворювання тільки по позитивному ПЛР.

Це майже повністю виключає фіксацію легких і безсимптомних випадків в експериментальній групі, хіба що активна фаза носійства потрапить точно на день планового візиту на огляд.

У плацебо-групі всі такі випадки фіксуватимуться за наявністю антитіл від перенесеної хвороби.

Це перекошує статистику на користь експериментальної групи і відкриває шлях до натягування сови на глобус. Навіть якщо пацієнт з експериментальної групи заявив на огляді що чимось хворів, то якщо він не робив в цей момент ПЛР, то йому все рівно запишуть що не хворів.

Якщо є бажання зробити цифри побільше, то ось вона, хороша нагода.

Справедливості заради, такий ефект має місце бути в дослідженнях всіх вакцин, не тільки Супутника V, але не завжди є побоювання в маніпулюванні результатами. Тут вони апріорі є — вони навіть допінг-тести на олімпіаді підробляли.

Загалом, результати у них вийшли, ну дуже ідеальними, та ще й дивним чином збігаються з тим, що були озвучені ще на початку грудня, як відповідь на перші результати Модерни і Пфайзеру.

Вакцина від AstraZeneca, що працює таким самим чином, показала скромніші результати, та ще й з дивним ефектом залежності від половинної першої дози.

Природно, векторні віруси в "Айстри" та Супутника різні, але відмінність у більше ніж 20% ефективності насторожує.

У сухому залишку ми маємо те, що Росія отримала необхідний їй результат — вакцина легітимізована науковою публікацією результатів 3-ї фази. Тепер цікаво подивитися на реакцію регуляторів розвинених країн.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.