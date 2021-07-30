RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки

Економіка географії. Чому вдале місце України на карті світу не приносить вигоду українцям

Україна має унікальне географічне розташування, але поки не в змозі реалізувати цей потенціал. Чому?

Андрій Головачов
Андрій Головачов
Економічний та політичний експерт, блогер
113
транспортний коридор
Країна має унікальне географічне положення, щоб стати сполучною транзитною ланкою між Європою та Азією.

Чому Китай обходить Україну?

Реалізація безпрецедентного за своїми масштабами китайського проекту "One belt — one road" повинна зафіксувати економічне лідерство Піднебесної і надати потужний імпульс тим країнам, які будуть залучені до проекту.

Однак, на схемі нижче видно, що всі морські, залізничні, автомобільні, газо- і нафтопровідні шляхи акуратно обходять Україну, незважаючи на її унікальне транзитне розташування, яким так люблять пишатися наші політики й економісти.

Усі китайські морські, залізничні, автомобільні, газо- і нафтопровідні шляхи акуратно обходять Україну, незважаючи на її унікальне транзитне розташування
Усі китайські морські, залізничні, автомобільні, газо- і нафтопровідні шляхи акуратно обходять Україну, незважаючи на її унікальне транзитне розташування

Чому?

Відповідь проста: Україна — країна зі слабкою державністю, незрозумілими перспективами, яка зіпсувала відносини майже з усіма сусідами, і тому мати справу з нею ризиковано.

Важливо
Навіщо Сі розмовляв із Зе? Що Китаю потрібно від України

А китайську еліту завжди відрізняли дві якості: обережність і реалізм у довгостроковому плануванні. Китай мало звертає увагу на ідеологічні цінності, за які так доктринно чіпляється Захід, а намагається сприймати світ у всій різноманітності його політичних форм, аби вони були стабільні.

Україна, дійсно, має унікальне географічне розташування, але не в змозі реалізувати цей потенціал через свою нездатність встановити стабільний політичний режим у країні.

Як дотепно сказав про Україну один мій знайомий німецький гросмейстер: недостатньо ВВАЖАТИСЬ сильним шахістом, треба ще вміти добре грати в шахи".

Недостатньо заявити, що українці це європейський народ, треба ще стати європейським народом. А між першим і другим може бути непереборна дистанція.

Першоджерело.