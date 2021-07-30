Економіка географії. Чому вдале місце України на карті світу не приносить вигоду українцям
Україна має унікальне географічне розташування, але поки не в змозі реалізувати цей потенціал. Чому?
Чому Китай обходить Україну?
Реалізація безпрецедентного за своїми масштабами китайського проекту "One belt — one road" повинна зафіксувати економічне лідерство Піднебесної і надати потужний імпульс тим країнам, які будуть залучені до проекту.
Однак, на схемі нижче видно, що всі морські, залізничні, автомобільні, газо- і нафтопровідні шляхи акуратно обходять Україну, незважаючи на її унікальне транзитне розташування, яким так люблять пишатися наші політики й економісти.
Чому?
Відповідь проста: Україна — країна зі слабкою державністю, незрозумілими перспективами, яка зіпсувала відносини майже з усіма сусідами, і тому мати справу з нею ризиковано.Важливо
А китайську еліту завжди відрізняли дві якості: обережність і реалізм у довгостроковому плануванні. Китай мало звертає увагу на ідеологічні цінності, за які так доктринно чіпляється Захід, а намагається сприймати світ у всій різноманітності його політичних форм, аби вони були стабільні.
Україна, дійсно, має унікальне географічне розташування, але не в змозі реалізувати цей потенціал через свою нездатність встановити стабільний політичний режим у країні.
Як дотепно сказав про Україну один мій знайомий німецький гросмейстер: недостатньо ВВАЖАТИСЬ сильним шахістом, треба ще вміти добре грати в шахи".
Недостатньо заявити, що українці це європейський народ, треба ще стати європейським народом. А між першим і другим може бути непереборна дистанція.