Економіка географії. Чому вдале місце України на карті світу не приносить вигоду українцям

Чому Китай обходить Україну?

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Реалізація безпрецедентного за своїми масштабами китайського проекту "One belt — one road" повинна зафіксувати економічне лідерство Піднебесної і надати потужний імпульс тим країнам, які будуть залучені до проекту.

Однак, на схемі нижче видно, що всі морські, залізничні, автомобільні, газо- і нафтопровідні шляхи акуратно обходять Україну, незважаючи на її унікальне транзитне розташування, яким так люблять пишатися наші політики й економісти.

[ + – ] Усі китайські морські, залізничні, автомобільні, газо- і нафтопровідні шляхи акуратно обходять Україну, незважаючи на її унікальне транзитне розташування

Чому?

Відповідь проста: Україна — країна зі слабкою державністю, незрозумілими перспективами, яка зіпсувала відносини майже з усіма сусідами, і тому мати справу з нею ризиковано.

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А китайську еліту завжди відрізняли дві якості: обережність і реалізм у довгостроковому плануванні. Китай мало звертає увагу на ідеологічні цінності, за які так доктринно чіпляється Захід, а намагається сприймати світ у всій різноманітності його політичних форм, аби вони були стабільні.

Україна, дійсно, має унікальне географічне розташування, але не в змозі реалізувати цей потенціал через свою нездатність встановити стабільний політичний режим у країні.

Як дотепно сказав про Україну один мій знайомий німецький гросмейстер: недостатньо ВВАЖАТИСЬ сильним шахістом, треба ще вміти добре грати в шахи".

Недостатньо заявити, що українці це європейський народ, треба ще стати європейським народом. А між першим і другим може бути непереборна дистанція.

Першоджерело.